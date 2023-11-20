В Петербурге представили оригинальные печатные издания о Нюрнбергском процессе

Теме также посвятили Всероссийскую научную конференцию, которая проходит в городе в Музее политической истории России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Выставка "Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы" открылась в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Как рассказала корреспонденту ТАСС заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея и куратор выставки Маргарита Самойлова, посетители смогут увидеть печатные издания 1940-х годов, которые освещали для советских граждан ход судебного процесса.

"Все 403 заседания этого суда были открытыми, его работу очень широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Взгляд из Москвы - это как раз те печатные издания, в которых рассказывалось читателям Советского Союза о том, как идет Нюрнбергский процесс. На выставке представлены оригинальные газеты, журналы, книги, в том числе большие фолианты с материалами всего процесса 1940-1960-х годов. Экспонаты подкреплены историческими документами и фотографиями, перенесенными на 28 крупноформатных планшетов", - рассказала Самойлова.

По ее словам, все экспонаты выставки предоставил Фонд памяти Александра Печерского. Выставка познакомит с основными вехами Нюрнбергского процесса, включая период его подготовки и результат, который он принес, а также отразит взгляд на современное прочтение исторического события.

"В 2023 году на экраны вышел фильм "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева. Фильм очень качественно снят, в том числе у них был потрясающий реквизит. У нас представлена печатная машинка, наушники и судейский молоток - это все было реквизитом в фильме, но также это вещи того времени, о котором повествуется в кинокартине, то есть 1945-46-е годы", - отметила куратор.

Также этой теме посвящена, начавшаяся 20 ноября в музее Всероссийская научная конференция "Главный процесс человечества. Нюрнбергский набат". На ней будут рассмотрены вопросы по истории и созданию международного уголовного трибунала, а также о философской концепции Нюрнбергского процесса. Организатором выступил Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации.

О музее

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги.

О процессе

Нюрнбергский процесс стал первым и ключевым из серии судебных процессов, проходивших после окончания Второй мировой войны. 20 ноября 1945 года перед Международным военным трибуналом из восьми судей, представлявших четыре страны антигитлеровской коалиции, предстали бывшие руководители фашистской Германии. Впоследствии именно благодаря Нюрнбергскому процессу были одобрены Конвенция о геноциде и Конвенция о защите прав человека и основных свобод. В 1950 году Комиссия международного права ООН сформулировала так называемые "Нюрнбергские принципы", которые до сих пор частично входят в уголовное законодательство многих стран, в том числе Российской Федерации.