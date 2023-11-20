Международный кинофестиваль Индии открылся в Гоа с участием картин из России

РФ на международном конкурсе представляет картина режиссера Тины Баркалая "Сказки Гофмана"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноября. /ТАСС/. Сотни фильмов из разных стран, включая Россию, представлены на стартовавшем в штате Гоа 54-м Международном кинофестивале Индии (International Film Festival of India, IFFI). Церемонию открытия кинофорума транслируют организаторы в социальных сетях.

В качестве фильма-открытия гостям фестиваля продемонстрировали британский триллер Catching Dust (2023). Закрывать фестиваль будет 28 ноября американская биографическая спортивная драма The Featherweight (2023).

Россию на главном международном конкурсе представляет картина режиссера Тины Баркалая "Сказки Гофмана" (2022) с Екатериной Вилковой, Евгением Цыгановым, Максимом Стояновым и Алексеем Гуськовым. Фильм рассказывает о девушке с непростой судьбой, которой неожиданно предоставляется шанс все изменить.

"Этот фильм посвящен женщинам всего мира. Я посвятила его своей маме. Для меня это очень важная и личная картина", - сказала приехавшая лично представить свою ленту Баркалая, общаясь с журналистами перед церемонией открытия фестиваля.

В секции мирового кино от России также будут представлены детектив Анны Курбатовой "Дополнительный урок" (2022) с Кириллом Кяро в главной роли и фильм Наталии Гугуевой "Туман" (2023) с Ольгой Красько. В этой же секции зрители увидят психологическую драму "Единица Монтевидео" (2023) Татьяны Лютаевой и историческую драму Сергея Урсуляка "Праведник" (2023).

Кинорынок

Российское кино широко представлено и на проходящей параллельно с фестивалем крупнейшей в Южной Азии ярмарке кинорынка Film Bazaar 2023. "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ организует в рамках кинорынка два стенда: объединенный стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide и стенд проекта Filming Locations in Russia.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскино", "в прошлом году участие в Film Bazaar стало первым масштабным выходом российской киноиндустрии на индийский кинорынок", что завершилось продажей нескольких проектов и привлечением широкого интереса к покупке прав на адаптацию российских проектов.

"В этом году компании рассчитывают на укрепление связей с кинорынком Индии и других азиатских стран", - отметили в "Роскино", сообщив, что российская киноиндустрия привезла в этом году на ярмарку боевики, спортивные драмы, комедии, документальное кино и анимацию - всего более 45 проектов.

Стенд Russian Content Worldwide объединил 11 российских кино- и анимационных компаний, включая "Арт пикчерс дистрибьюшн", "Баббл студиос", "Медиа-телеком" и другие. Стенд Filming Locations in Russia посвящен продвижению российских регионов как кинолокаций. В его работе примут участие представители Калининградской области, Центра поддержки и развития кинематографии Хабаровского края, компании по поиску локаций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Location 360. Также будут показаны возможности других регионов.

О кинофестивале

По словам организаторов крупнейшего индийского киносмотра, в этом году на IFFI поступило рекордное число заявок - 2 926 из 105 стран. Это в три раза больше, чем в 2022 году. В международной секции представлено 198 фильмов, среди которых 13 мировых премьер.

Международный кинофестиваль Индии проводится с 1952 года и считается одним из главных киносмотров в Азии. В нем регулярно принимали участие работы российских режиссеров. В 2014 году лучшим фильмом фестиваля была признана картина "Левиафан" Андрея Звягинцева.