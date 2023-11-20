В фотоконкурсе о Поморье приняли участие 300 человек из разных регионов

В 2022 году участников было 212

АРХАНГЕЛЬСК, 20 ноября. /ТАСС/. Более 300 человек из регионов России прислали фотографии на фотоконкурс "Открытый Север" о туризме в Поморье, сообщили ТАСС в Центре развития туризма и культуры Архангельской области. На конкурс поступило 1 733 снимка, это максимум за девять лет проведения.

"На девятый фотоконкурс "Открытый Север" фотографии прислали более 300 человек, в прошлом году было 212 участников. Это рекорд по числу участников. К участию в конкурсе было допущено 1 733 фотографии, год назад фотографий было 1,5 тысячи", - сказали в Центре.

Свои работы прислали фотографы не только из Архангельской области, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Сыктывкара, Вологды, Нижнего Новгорода, Калининграда, Рязани, Брянска, Тольятти, Красноярска, Стерлитамака, а также Гомеля и Бреста (Беларусь). В конкурсе было четыре номинации. В номинацию "День в дороге" принимали фотографии, отражающие путешествия по Архангельской области на автомобиле. "Солнечный день" - номинация для снимков, сделанных в яркий солнечный день в любой сезон. Номинация "День из детства" - для фотографий детей, подростков и семей с детьми в путешествии. Номинация "День на Севере" посвящена красоте Севера и жизни на Севере.

В номинации "День на севере" победила Юлия Крюкова с работой "Корабль-призрак", в номинации "День из детства" - Надежда Старицына с работой "Побег почти удался!". Александр Ермолин из Архангельска стал победителем в двух остальных номинациях. "Снимок "В канун декабря" (номинация "Солнечный день") сделан с дрона над Северной Двиной в районе центра города. Река замерзает, льдинки, идет буксир, и все это под ярким солнцем. Фотография "Пинежский волок" (номинация "День в дороге") сделана зимой, в мороз, недалеко от поселка Голубино в Пинежском районе. Она очень простая - на ней извилистая дорога. Снимок тоже сделан с дрона", - рассказал ТАСС Ермолин.

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Архангельской области. По его итогам запланирована уличная фотовыставка, которая откроется в центре Архангельска в декабре 2023 года.