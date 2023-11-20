Кинематографисты СНГ обсудили учреждение кинофестиваля стран Содружества

В режиме видео-конференц-связи участие в мероприятии приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Представители стран - участниц СНГ в ходе заседания рабочей группы по кинематографии обсудили учреждение кинофестиваля Содружества. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"20 ноября 2023 года в штаб-квартире СНГ состоялось заседание рабочей группы по кинематографии государств - участников Содружества Независимых Государств. В режиме видео-конференц-связи участие в мероприятии приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ, - говорится в сообщении. - В ходе встречи были обсуждены возможности реализации инициативы Республики Казахстан об учреждении кинофестиваля с присуждением специальной премии в рамках Содружества Независимых Государств".

После заседания заместитель министра культуры Белоруссии Сергей Саракач заявил агентству БелТА, что Минск поддерживает решение об учреждении кинофестиваля стран Содружества, однако "есть ряд вопросов по проведению данного фестиваля". "В ближайшее время они будут обсуждаться на более высоком уровне и найдут свое решение", - отметил он.

Также в ходе заседания обсуждалось сотрудничество киноархивов государств - участников СНГ и взаимного использования кинематографического наследия.

Рабочая группа по кинематографии сформирована Советом по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ в 2012 году.