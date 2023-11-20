Спектакль МХТ им. Чехова стал победителем премии "Музыкальное сердце театра - 2023"

Постановку "Авлабар, или Новая Ханума" представила министр культуры Самарской области Ирина Калягина

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Постановка "Авлабар, или Новая Ханума" Московского художественного театра им. А. П. Чехова победила в номинации "Лучший спектакль" на премии и фестивале "Музыкальное сердце театра - 2023". Награждение проходило в Кемерове, передает корреспондент ТАСС.

"Лучший спектакль года - "Авлабар, или Новая Ханума", Московский художественный театр им. А. П. Чехова", - представила победителя министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Президент фестиваля, композитор, народный артист России Максим Дунаевский "к своему стыду" признался, что не видел этот спектакль вживую. "Мне в голову не пришло идти смотреть мюзикл в МХТ, честно скажу. Я думал, что должен быть музыкальный театр. Это удивительно, что во многих номинациях побеждают театры разного профиля. Это говорит о том, что многие театры сейчас подвергнуты "заболеванию" под названием мюзикл", - сказал Дунаевский ТАСС.

В номинации "Лучший спектакль для детей и подростков" отмечен спектакль "Кошка, которая гуляла сама по себе" Донецкого республиканского академического молодежного театра. Приз зрительских симпатий в этом году получила постановка "Призрак замка Кентервиль" Музыкального театра Кузбасса им. А. К. Боброва.

Премией за лучшую режиссуру награжден Виктор Крамбер за "Авлабар, или Новая Ханума". Лучшей исполнительницей главной роли стала актриса Валерия Ланская ("Между двух миров") медиа группы "Первый Еврейский", лучшим исполнителем - Ростислав Колпаков из Санкт-Петербурга за роль графа Сен-Жермен в "Даме пик". Лучшей пьесой признаны "А зори здесь тихие" Нонны Кротовой из Омского музыкального театра. Лучшим композитором назван Максим Дунаевский за "Любовь. Чуму. Верону", лучшим дирижером - Юрий Крылов из Свердловского академического театра музыкальной комедии за "Маскарад", лучшим художником по костюмам - Светлана Чазова из Московского театра мюзикла за "Мамонтенка". За лучшую сценографию награжден спектакль Самарского театра юного зрителя "Самарт" "Обыкновенное чудо" (Юрий Хариков), за лучшую хореографию - Марина Суконцева из Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии за "В джазе только девушки".

Кроме того, за лучший текст песни был отмечен Евгений Муравьев ("В джазе только девушки", Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии), в номинации "Лучший музыкальный руководитель" - Валерия Брейтбург ("Служебный роман", Нижегородский театр "Комедiя"), в номинации "Лучшая оркестровка (аранжировщик)" - Артур Байдо ("Маугли", Театр эстрады им. Аркадия Райкина).

О фестивале в 2023 году

В этом году в шорт-лист попал 21 спектакль, при этом в 2022 году было отобрано 12 постановок.

"Сегодня с полным правом [могу] сказать, что у нас праздник. В этом году невероятное количество спектаклей было просмотрено. И это не просто цифры. Огромное количество прекрасных, хорошо поставленных спектаклей. Еще 20 лет назад было трудно представить, чтобы на сцену вышло три замечательных артиста, великолепно поющих. Тогда мы трех искали для всех спектаклей. Сегодня такие артисты могут позволить себе выйти на все сцены нашей страны одновременно. Их много и их качество растет", - сказал на награждении Дунаевский.

В разговоре с корреспондентом ТАСС он отметил, что уровень представленных спектаклей повышается. "Единственное, слишком много в номинации участников, надо их сократить. Шорт-лист есть шорт-лист", - предложил Дунаевский.

Продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров заявил, что победители и лауреаты премии и фестиваля "Музыкального сердца театра" получают признание не только академиков, но и зрителей, собирая полные залы.

"Все спектакли, как минимум последних двух лет, продолжают жить и собирать полные залы. А это и есть показатель успешности с точки зрения зрителя. Мы со своей стороны вносим какую-то толику в продвижение или рекламу спектакля, для некоторых зрителей это является аргументом. То есть мы даем профессиональному и зрительскому сообществу некоторые профессиональные ориентиры", - сказал Калантаров ТАСС.

"Музыкальное сердце театра" - российская национальная премия и фестиваль в области театрального искусства. Проект, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, был учрежден по инициативе известных деятелей искусства при поддержке правительства Москвы в 2005 году. Несколько лет назад вручение премии было приостановлено, но в 2021 году после долгого перерыва и премия, и фестиваль были представлены в новом формате, а место поведения стало меняться. В этом году фестиваль проходил с 10 по 20 ноября в двух городах - Кемерове и Новокузнецке - при поддержке Минкультуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Кузбасса. В лонг-лист премии были включены 24 спектакля из 13 регионов. Помимо основной программы, специальным направлением фестиваля этого года станет показ студенческих спектаклей.