В Москве прошла премьера нового сериала Константина Богомолова

Производством картины "Кеша должен умереть" занималась компания Валерия Тодоровского "Мармот-фильм"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новый сериал режиссера, художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова "Кеша должен умереть", в котором он исполнил главную роль, представили в Москве, передает корреспондент ТАСС. Премьера сериала состоится 1 декабря в онлайн-кинотеатре Kion.

"Прошло уже почти 1,5 года с тех пор, как [режиссер] Валера Тодоровский прислал мне сценарий, с тех пор, как началось обсуждение. И спустя 1,5 года у нас - премьера, сегодня вы первую серию увидите. Я надеюсь, вы проведете хороший вечер сегодня и потом - хорошие вечера или ночи за просмотром этого сериала", - сказал Богомолов на премьере сериала в Москве.

По сюжету московский архитектор Кеша (Константин Богомолов) поддерживает отношения одновременно с двумя бывшими и одной нынешней женами, не подозревающими, что они делят с ним постель по очереди. Когда Кеша заводит молодую любовницу, жены решают объединиться для мести.

Роли в сериале также исполнили Александра Ребенок, Юлия Снигирь, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Елена Попова и Игорь Верник. Производством занималась компания Валерия Тодоровского "Мармот-фильм".

"Когда-то мы запустили, еще на ТНТ, сериал "Измены", было очень просто ответить на вопрос, о чем он. Это кино про женщину, у которой муж и три любовника одновременно. Когда этот сериал закончился, многие зрители говорили, что его нужно обязательно продлевать и спрашивали, будет ли второй сезон. Но это законченная история, однако мы шутили: "Второй сезон у этого сериала может быть только, если случится ровно наоборот - будет один мужчина и четыре женщины". И эта история случилась. Сегодня вы будете первыми зрителями, кто увидит две первые серии сериала "Кеша должен умереть", - сказал генеральный продюсер Kion Игорь Мишин.