20 ноября, 21:10

В Баку пройдет фестиваль "Петербургские театральные сезоны"

В празднике примут участие актеры четырех театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Большая группа мастеров сцены отправилась на гастроли в Баку, где во вторник откроется XVII ежегодный кросскультурный фестиваль "Петербургские театральные сезоны". В празднике примут участие актеры четырех театров, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Петербургские театральные сезоны" пройдут в столице Азербайджанской Республики в рамках Года Гейдара Алиева. Фестиваль проводится при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, Министерства культуры Азербайджанской Республики, представительства Россотрудничества в Азербайджане", - рассказали в пресс-службе.

В течение шести дней бакинцы побывают на двух спектаклях по пьесам Александра Островского, которые покажут театры "Приют комедианта" и "Балтийский дом" - "Женитьба Бальзаминова" режиссера Александра Исакова и "Волки и овцы" Анджея Бубеня. Академический театр имени Веры Комиссаржевской покажет спектакль Александра Баргмана "Ночь Гельвера". А юные зрители побывают на спектакле "Аленький цветочек" Театра "Кукольный формат" в постановке Анны Викторовой

По программе фестиваля 27 ноября пройдет онлайн-трансляция спектакля "Идиот" театра "Приют комедианта". Центром показов станет в эти дни Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна.

Фестиваль призван налаживать и развивать культурные связи между Петербургом и другими городами и арт-центрами по всему миру. За эти годы "Петербургские театральные сезоны" при участии ведущих театров города побывали в Праге, Берлине, Тель-Авиве, Марселе, Милане, Афинах и многих других городах. С 2020 по 2022 год зрители могли следить за событиями в онлайн-формате. 

Теги:
АзербайджанРоссияСанкт-Петербург
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