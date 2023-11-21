21 ноября, 06:15

На фестивале "Зимний" в Москве пройдет семинар о том, как смотреть авторское кино

Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Семинар "Как смотреть авторское кино", посвященный 100-летию Сергея Параджанова, пройдет в рамках кинофестиваля "Зимний" в Москве 2, 3 и 4 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В этом году семинар посвящается 100-летнему юбилею выдающегося кинорежиссера, художника и визионера Сергея Параджанова, который будет отмечаться в январе 2024 года. Его проведет искусствовед, арт-критик, эксперт по современному искусству и управлению культурными проектами Анна Арутюнова. Она познакомит участников фестиваля с первыми картинами мастера. Именно тогда складывался его уникальный стиль", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что предметом исследования станут ранние картины режиссера, такие как "Андриеш", "Первый парень" и "Цветок на камне". Семинар пройдет 2, 3 и 4 декабря в 19:00 на одной из центральных площадок фестиваля - в кинотеатре "Москино Музейный". Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте фестиваля. 

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