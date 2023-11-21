21 ноября, 06:51

В Новосибирской консерватории завершился ремонт большого концертного зала

В зале установили новое световое оборудование и закончили первый этап реконструкции органа

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Ремонт большого концертного зала, сроки которого неоднократно переносились, завершился в Новосибирской государственной консерватории им. Глинки. В зале установлено новое световое оборудование, одно из лучших в России, и закончен первый этап реконструкции органа специалистами немецкой фирмы "Зауэр", сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Один из ведущих творческих вузов России в результате масштабных реставрационных работ получил современную концертную площадку и комфортабельный зрительный зал, вмещающий 321 место в партере и на балконе", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в учреждении, большой зал с момента своего открытия в 1968 году всегда был не только учебно-творческим пространством, но и одним из центров музыкальной культуры Новосибирска. Руководитель консерватории, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Стародубцев рассказал, что концепция работы помещения связана с его развитием как центра молодежного классического искусства, с увеличением объема практической деятельности студентов с целью повышения эффективности образовательного процесса. "Чем больше практики на сцене будет у студентов, тем интенсивнее будет их профессиональный рост. Одна из наших основных задач - объединение в совместных проектах творчества студентов и ведущих мастеров исполнительского искусства", - приводит его слова пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что высокую оценку акустическим характеристикам обновленного зала дал пианист Денис Мацуев, посетивший консерваторию в октябре по приглашению руководителя организации. Музыкант первым протестировал зал, исполнив несколько фортепианных произведений на новом концертном рояле B sendorfer, приобретенном благодаря специальной субсидии Министерства культуры РФ. В зале установлено новое световое оборудование - одно из лучших в России, завершен первый этап реконструкции знаменитого концертного сорокатрехрегистрового органа, которую осуществили специалисты немецкой фирмы "Зауэр".

Ремонт зала в консерватории, здание которой построено в 1923 году и является памятником архитектуры, велся с 2019 года. Планировалось, что в зале будет реконструирован не ремонтировавшийся более 40 лет первый в Сибири орган, сборкой должны были заняться немецкие специалисты. Работы планировалось завершить к 2020 году, однако долгое время этого сделать не удавалось.

О консерватории

Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки была основана в 1956 году. Ее воспитанниками в разное время были выдающиеся музыканты - Максим Венгеров, Вадим Репин, Антон Бараховский, Михаил Симонян, Илья Коновалов. 22 марта ректор учреждения Жанна Лавелина, руководившая консерваторией с 2018 года, покинула свой пост. Министр культуры РФ Ольга Любимова 23 марта назначила исполняющим обязанности заслуженного деятеля искусств РФ, кандидата искусствоведения и главного режиссера Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Вячеслава Стародубцева. Любимова подчеркнула, что новые назначения позволят восстановить "историческую преемственность во взаимодействии между консерваторией и НОВАТ". 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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