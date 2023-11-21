В Новосибирске создали самый большой в РФ мурал, посвященный группе "Король и Шут"

Площадь объекта составляет 500 кв. м

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Самый большой в России 32-метровый мурал, посвященный 35-летию группы "Король и Шут", нарисовали на здании центра дизайна "Мельница" в Железнодорожном районе Новосибирска. Об этом ТАСС сообщили в центре.

"Новосибирский мурал "Король и Шут" самый масштабный и большой по площади - 500 кв. м и высотой 32 м. Над проектом работали: куратор Кирилл Кургузов, иллюстратор Оксана Моисеева. Художники: Стас Korea87, Женя J.Mars, Никита Peake, Андрей Aols", - сообщили в центре.

Основа мурала - это сценические образы солистов, также использованы и мотивы рисунков солиста группы Андрея Князева. Его создавали в течение шести дней, художники работали даже ночью. В рамках проекта к 35-летию группы художники в разных городах России создали несколько муралов, посвященных группе. Остальные муралы расположены в Москве, Петербурге, Самаре, Туле и Уфе. "Это возможность выразить любовь к творчеству группы, которая объединяет сразу несколько поколений и не ослабевает со временем. Каждый рисунок уникален и сделан в своем стиле", - добавили в центре.

Группа "Король и Шут" была основана в 1988 году музыкантов Михаилом Горшеневым (тогда она носила название "Контора"). За 25 лет коллектив выпустил 12 студийных альбомов. В группе Горшенев был вокалистом, автором музыки и некоторых текстов. На сцене музыкант, получивший прозвище "Горшок", выделялся ярким имиджем и оригинальной прической. Он ушел из жизни 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. Рок-группа "Король и Шут" прекратила существование с 1 января 2014 года. Бывшие участники коллектива теперь работают под названием "Северный флот".