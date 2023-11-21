В Ростове-на-Дону на кинофестивале "Линия фронта" проведут серию мастер-классов

Как уточнили организаторы, чтобы принять участие в мероприятиях необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Режиссеры и военные корреспонденты, работающие в зоне проведения спецоперации, проведут серию мастер-классов и творческих встреч на первом международном кинофестивале "Линия фронта", который пройдет в Ростове-на-Дону с 28 ноября по 1 декабря. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор фестиваля Михаил Ивантей.

"В течение трех дней на фестивале "Линия фронта" пройдут мастер-классы и творческие встречи с авторами, режиссерами, военными корреспондентами. В частности, состоится встреча с журналистами, работающими в зоне СВО, например, с Александром Рогаткиным. Будет интересный мастер-класс "Искусство и война" с героями киноленты "Скрипичный ключ" - скрипачкой Марианной Васильевой и поэтом, писателем Александром Пелевиным, который предварит показ фильма конкурсной программы. Также состоится авторская встреча с режиссером фильма "Беслан. Память" Вадимом Цаликовым", - сказал Ивантей.

По его словам, запланированы специальные показы кинолент и мастер-классы для студентов Ростовского филиала ВГИК имени С.А. Герасимова и Южного федерального университета, а также на площадке Донского военно-исторического музея в хуторе Недвиговка. Для участия во всех мероприятиях фестиваля необходимо зарегистрироваться на сайте.

Оргкомитет фестиваля принял 287 заявок от кинематографистов и журналистов из 11 стран. Большинство участников - призеры многочисленных конкурсов и фестивалей, члены Союза кинематографистов России. Конкурсную программу фестиваля "Линия фронта" составят более 40 работ авторов из Казахстана, США, Ирана, Сербии, Белоруссии и ряда стран Африки. Вне конкурса будет представлено более 10 фильмов, в том числе от режиссера из Коста-Рики.

Международный фестиваль "Линия фронта" создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Российского военно-исторического общества, Союза журналистов России с целью развития отечественной кинодокументалистики, выявления и поддержки талантливых режиссеров, операторов, сценаристов документального кино, создателей телевизионных передач и медиаконтента.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.