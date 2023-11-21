21 ноября, 10:30

Авторы смогут предлагать свои идеи "Союзмультфильму" на новом сайте киностудии

Пресс-служба киностудии отметила, что все поступившие сообщения будут в обязательном порядке просматриваться редакцией

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" обновил свой сайт. Одним из нововведений стала возможность предлагать свои идеи в разделе "Для авторов", сообщает пресс-служба киностудии.

"Союзмультфильм" запустил обновленную версию своего сайта <...>. При разработке ресурса специалисты стремились упростить навигацию и сделать ее более понятной и удобной для всех групп пользователей, в том числе и для детей. <…> Одно из главных нововведений ресурса - раздел "Для авторов", с помощью которого все желающие могут напрямую предложить киностудии свои проекты. Все поступившие сообщения будут в обязательном порядке просматриваться редакцией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что теперь гости ресурса смогут узнать интересные факты и последние новости студии, поиграть в игры, скачать дополнительные материалы, посмотреть любимые мультфильмы и послушать музыку из них. 

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Россия
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