21 ноября, 10:33

Киркоров станет ведущим премии "Золотой граммофон"

Она состоится 29 ноября в "Крокус Сити Холле"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ Филипп Киркоров, актер театра и кино Дмитрий Хрусталев, а также радиоведущий Антон Юрьев станут ведущими церемонии вручения XXVIII национальной музыкальной премии "Золотой граммофон", которая состоится 29 ноября в "Крокус Сити Холле", сообщил журналистам сам Киркоров на пресс-бранче.

"Для меня "Русское радио" и "Золотой граммофон" - это целая жизнь, эпоха. Не только потому, что я абсолютный рекордсмен по количеству золотых граммофонов за всю историю премии - 23 или 24, я не считал, - сказал он. - Когда мне поступило предложение стать ведущим премии, я принял его с большим удовольствием. Мы пошалим и пошумим на славу".

Также в качестве ведущих вместе с Киркоровым выступят Хрусталев и Юрьев.

Как ранее рассказали в пресс-службе "Русской медиагруппы", нейросети примут участие в создании декораций, напишут фрагменты сценария, голосовые помощники помогут ведущим вести церемонию, а также со сцены прозвучит трек, написанный известной группой совместно с искусственным интеллектом.

О премии

В 2022 году впервые в истории премии были изменены правила попадания песен в число лауреатов: статуэтку от "Русского радио" получила каждая композиция, которая хотя бы раз заняла топовую строчку хит-парада "Золотой граммофон" в эфире радиостанции. Ранее премию ежегодно вручали исполнителям самых популярных песен года, которые продержались в хит-параде станции больше 20 недель.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером премии. 

Теги:
РоссияКиркоров, Филипп Бедросович
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