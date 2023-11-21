21 ноября, 12:40

"Цифровой диктант" пройдет во время Молодежной недели цифровых технологий с 27 ноября

Как сообщила директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова, это будет проверка знаний среди читателей и библиотекарей по темам цифрового потребления и безопасности

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция с международным участием "Молодежная неделя цифровых технологий" пройдет с 26 ноября по 2 декабря. В ней примут участие библиотеки России, Беларуси, Киргизии и Казахстана. Об этом сообщила директор Российской государственной библиотеки для молодежи, член правления Российской библиотечной ассоциации Ирина Михнова на пресс-конференции в ТАСС.

"Специальное событие цифровой недели - это цифровой диктант, который пройдет с 27 ноября по 2 декабря. Это будет проверка знаний среди читателей и библиотекарей по темам цифрового потребления, цифровой компетенции, цифровой безопасности. По завершении недели на основе отчетов, которые пришлют библиотеки - участники акции, у нас пройдет заочный всероссийский конкурс на лучшее библиотечное мероприятие популяризации науки и технологий и цифровому просвещению населения", - сказала она.

В программу акции вошли воркшопы, мастер-классы, дискуссии, квесты и презентации. В этом году программа молодежной недели разделяется на тематические блоки, которые должны иллюстрировать различные направления IT-сферы. "Это последовательно день цифровой грамотности, день цифровой безопасности, день IT-профессии, день цифровой книги, день цифрового искусства. К тому или иному дню приурочен определенный воркшоп, который ведут очень серьезные специалисты в данных областях", - пояснила Михнова.

Одним из предваряющих событий будет видеовикторина под названием "Цифра-квиз", где все желающие отвечают на вопросы экспертов, которые размещены на платформе "ВКонтакте". Другим событием станет флешмоб "Техностикеры". "Он проводится в мессенджере Telegram и рассчитан на участников, интересующихся цифровым дизайном, которые готовы создать статичные или динамичные стикерпаки, актуальные образы акции, которые должны транслировать идею акции и ее формат и эмоции", - уточнила организатор.

Регистрация библиотек будет продолжаться до 25 ноября. 

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Россия
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