Школьница из Косово представила в Пскове концерт о единстве народов Сербии и России

Павлина Радованович впервые исполнила цикл песен о братских народах

ПСКОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Исполнители из Китая, Колумбии, Италии и некоторых европейских стран впервые представили свои концертные программы в Псковской области в рамках международного фестиваля против отмены российской истории и культуры "На том стоим", сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

"Сегодня в Псковской области в рамках международного фестиваля против отмены российской истории и культуры состоялись сразу два уникальных концерта. В регионе выступили исполнители из Италии, Великобритании, Сербии, Колумбии и Венесуэлы. В частности, юная певица из Сербии Павлина Радованович исполнила цикл песен о Косово и братских народах Сербии и России. Поездка девочки в Псков на фестиваль организована по инициативе Русского дома в Белграде", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Павлину Радованович на ее родине называют певицей-самородком. Она приехала из Ораховаца в Косово. Первый сольный концерт Павлины состоялся в марте 2022 года в Русском доме в Белграде, когда ей было 12 лет. После этого она успешно выступала на российских и сербских площадках, в том числе на концерте "Бессмертного полка" и Детском культурном форуме Министерства культуры России в Москве. При поддержке Русского дома Павлина записала в Москве свой первый альбом и сняла клип "Россия, моя любимая".

По словам собеседницы агентства, публика с восторгом приняла и знаменитого тенора из Италии Луку Миннелли. Он исполнил каватину Фигаро из оперы "Севильский цирюльник", неаполитанскую песню "O sole mio", "Карузо" Лучо Далла, а также композиции из оперы "Турандот" Джакомо Пуччини. "Миннелли - знаменитый итальянский лирический тенор. На родине его называют "Золотой голос Венеции". Он гастролирует и поет с симфоническими оркестрами по всему миру. Певец с успехом выступал на сценах Великобритании, Франции, Италии, Германии, США и многих других странах мира. Псковская публика познакомилась с ним в первые", - добавила собеседница агентства.

Среди участников концертов - певица из Китая Яо Дин, она является обладательницей специального приза за исполнение песни "Давай закурим!" на международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту" в Москве". "В исполнении Яо Дин псковичи услышали китайские народные песни, а также романс Рубинштейна "Ночь" и серию произведений Сергея Рахманинова. При этом важно, что исполнители такого высокого уровня дали концерты именно на территории малых городов Псковской области - выступления состоялись в Опочке и в Острове", - сказала представитель пресс-службы.