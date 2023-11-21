В Петербурге представили чертежи архитектора Росси из архивов Управления делами президента

В городе также представили первую документальную съемку коронации Николая II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Выставка "Культура под эгидой государства: от Министерства императорского двора до Управления делами Президента Российской Федерации" открылась в президентской библиотеке в Петербурге. В числе экспонатов - редкие архивные документы, в том числе чертежи Карла Росси и первая документальная съемка Николая II, рассказала ТАСС куратор выставки Алевтина Афоничева.

"Далеко не все архивные документы на сегодняшний день оцифрованы, так что, к этой выставке была сделана определенная выборка. Посетители смогут увидеть эскизы и чертежи Карла Росси, в том числе эскиз зрительного зала Александринского театра и план площади Островского, а также указ Николая I об учреждении Министерства императорского двора и многое другое. Это очень редкие документы", - сказала Афоничева.

Выставку посвятили 30-летию со дня образования Управления делами Президента Российской Федерации. Она разделена на два тематических зала, один из которых рассказывает о предыстории учреждения начиная с 1826 года, а другой - о нынешней работе управления. Всего в выставке приняли участие 14 различных организаций, а отдельное место отведено поддержке учреждений культуры, искусства и науки. Именно поэтому посетители также смогут увидеть личные вещи звезд императорских театров - Анны Павловой, Матильды, Кшесинской, Вацлава Нижинского. На выставке также представлена кинохроника - первая документальная съемка коронации Николая II, которую сделал французский журналист Камилл Серф.

Среди современных экспонатов - награды врачам, боровшимся с пандемией коронавируса, сервис с прошедшего накануне в Петербурге форума Россия - Африка и многое другое.

Управление делами президента России - федеральный орган исполнительной власти, организующий и непосредственно осуществляющий материально-техническое, социально-бытовое, медицинское и санаторно-курортное обслуживание деятельности федеральных госорганов власти и высших должностных лиц России. Обеспечивает работу президента и правительства, Совета Федерации и Госдумы, Администрации президента и аппарата правительства России, Конституционного и Верховного судов России, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты России. Было образовано 15 ноября 1993 года. Руководство работой Управления делами осуществляет президент.