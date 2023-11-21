На торги Christie's выставили более 120 гитар и усилителей Марка Нопфлера из Dire Straits

Четверть вырученных на торгах средств поделят поровну и пожертвуют Британскому обществу Красного Креста, а также благотворительной организации Tusk и Brave Hearts of the North East

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 120 гитар и усилителей одного из основателей и лидера британской рок-группы Dire Straits Марка Нопфлера выставлены на аукцион Christie's в британской столице. Согласно сообщению английского торгового дома, коллекция музыканта, лауреата Grammy 1986 года за песню Money for Nothing, охватывает 50-летнюю карьеру Нопфлера и включает разнообразные инструменты, которые он использовал для написания, записи и исполнения обширного каталога композиций Dire Straits, а также многочисленных успешных сольных альбомов и саундтреков к фильмам.

"Известный особенным и виртуозным стилем игры, Марк выбирал каждый инструмент по его индивидуальному звучанию и тону, - отмечается в сообщении аукционеров. - В собрании гитары таких всемирно известных брендов, как Gibson, Fender и Martin, а также инструменты, изготовленные по индивидуальному заказу мастерами со всего мира".

25% вырученных на торгах средств будут поделены поровну и пожертвованы Британскому обществу Красного Креста, а также благотворительной организации Tusk и Brave Hearts of the North East.

"Куда бы я ни пошел, я все равно перехожу улицу, чтобы посмотреть на гитары в витринах музыкальных магазинов, - заявил Нопфлер. - Я делаю это с детства. Я прожил с этой любовью более шестидесяти лет, страстью ко всем видам гитар". Пришло время, по его словам, "вынуть некоторых из этих драгоценных шестиструнных компаньонов из футляров и оставить их на попечение Christie’s, чтобы они могли пережить новые приключения с новыми владельцами".

О группе Dire Straits

Рок-группа была основана в 1977 году в Лондоне братьями-гитаристами Нопфлерами - Марком, который также взял на себя функции вокалиста, и Дэвидом. Компанию им составили басист Джон Иллсли и ударник Пик Уизерс. В середине 1980-х годов, когда Dire Straits находилась на пике популярности, к команде присоединился саксофонист Крис Уайт. Как рассказывал Иллсли, название Dire Straits, что можно перевести как "отчаянное положение" или "стесненные финансовые обстоятельства", было выбрано по совету одного из друзей коллектива, справедливо указавшего на то, что члены новой группы ютятся вместе в социальном жилье, буквально "сидят на хлебе и воде".

Dire Straits вошла в число наиболее коммерчески успешных групп в истории рок-музыки. Всего продано более 120 млн копий их альбомов. Марк Нопфлер официально распустил команду в 1995 году.

В 2017 году по решению экспертов и поклонников Dire Straits была включена в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо). В том же году Уайт и гитарист Теренс Рейс, игравший в составе группы, дали серию концертов в России со своим проектом The Dire Straits Experience.