В Петербурге представили материалы экспедиций в Антарктиду

В экспозицию, в частности, вошла схема геофизической изученности антарктического водоема

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Выставка "Во льдах и подо льдами Антарктиды" открылась в музейно-выставочном центре "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге. Как рассказал ТАСС начальник экспозиционно-выставочного отдела центра и куратор выставки Роман Залесов, посетители смогут познакомиться с уникальными материалами экспедиций в Антарктиду, предоставленными Российским государственным музеем Арктики и Антарктики и Арктическим и Антарктическим научно-исследовательским институтом.

"Выставка посвящена озеру Восток - истории его открытия и исследований. Выставка охватывает достаточно большой промежуток времени - в 1957 году открылась станция "Восток", в начале 1960-х рядом с ней, подо льдом, было обнаружено одноименное озеро, а добраться до него и получить первые пробы удалось только в ходе экспедиций 2012 и 2015 годов. Прежде всего, у нас представлены фотографии и копии документов этих экспедиций", - рассказал Залесов.

По его словам, среди экспонатов также представлена уникальная схема геофизической изученности антарктического водоема. Кроме того, впервые демонстрируются материалы, документирующие исследования озера в XXI веке, например инфографика по озеру Восток.

"Озеро находится под огромным слоем льда, и основным стимулом для его исследования служило то, что там возможно сохранилась та жизнь, которая существовала на планете едва ли не с самого начала", - подчеркнул Залесов.

Выставка будет работать до 21 декабря 2023 года.

Озеро Восток в Антарктиде залегает на глубине 4 км подо льдом. Его существование было доказано в 1994 году. По данным ученых, озеро представляет значительную научную ценность за счет того, что является единственным в своем роде земным аналогом подледных океанов на ледовых спутниках Юпитера (Европа, Ганимед, Калисто) или Сатурна (Энцелад).