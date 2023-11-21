Премию Минкультуры за спектакли по русской классике получили театры трех городов

Награды получили Театр кукол Республики Карелия из Петрозаводска, Брянский областной театр юного зрителя и Иркутский областной театр кукол "Аистенок"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Обладателями премии Минкультуры РФ "За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики" стали театры из Петрозаводска, Брянска и Иркутска. Награды представителям театров вручили на церемонии закрытия Большого детского фестиваля, передает корреспондент ТАСС.

"Для министерства культуры есть несколько приятных слов, которые помогают нам трудиться со всей душой, с максимальными усилиями. Это "дети" - Большой детский фестиваль здесь прекрасно подходит, это "русская классика", которую мы должны все вместе поддерживать, <…> и, конечно, "фестиваль", - сказал заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев. Он вручил награды победителям.

Обладателями премии стали Театр кукол Республики Карелия из Петрозаводска за спектакль режиссера Игоря Казакова "Ревизор" по Николаю Гоголю, Брянский областной театр юного зрителя за спектакль Андрея Радочинского "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" по Александру Пушкину и Иркутский областной театр кукол "Аистенок" за спектакль Игоря Казакова по повести "Последний срок" Валентина Распутина.

Премия присуждается профессиональным репертуарным театрам с постоянной труппой, имеющим в афише спектакли, ориентированные на детей и подростков. Награду - три премии в размере 3 млн рублей каждая - вручают ежегодно. Театры, удостоенные награды, получают также диплом лауреата за подписью министра культуры РФ. При рассмотрении заявок оцениваются художественная ценность постановки и ее социально-культурный эффект.