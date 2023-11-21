Лауреаты Grammy из Тувы дали мастер-класс по горловому пению на выставке "Россия"

Группа "Алаш" также исполнила тувинские народные песни

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Лауреаты музыкальной премии Grammy группа "Алаш" в рамках дня Тувы на выставке-форуме "Россия" дали гостям мастер-класс по горловому пению. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела профессионального искусства и образования Министерства культуры Республики Тыва Мария Наксыл.

"В рамках дня Республики Тыва наша прославленная фольклорная группа "Алаш" - лауреат музыкальной премии Grammy - дала для гостей выставки-форума "Россия" мастер-класс по горловому пению. Музыканты показали всем желающим свое мастерство, рассказали об особенностях горлового пения", - сообщила Наксыл.

Группа также исполнила тувинские народные песни.

Горловое пение - вид искусства, присущий тувинцам, алтайцам, монголам. Уникальность этого искусства заключается в том, что исполнитель извлекает две ноты одновременно, образуя своеобразное двухголосное соло. В Туве горловое пение называют хоомей. Оно отличается от пения других народов разнообразием стилей. Основными в Туве считают пять стилей хоомея.

Ансамбль "Алаш" был создан в Туве в 1999 году. Группа известна исполнением национального горлового пения, оригинальной современной обработкой тувинской музыки. В 2009 году альбом с аранжировкой группы "Алаш" известной рождественской песни Jingle Bells в стиле горлового пения на тувинские стихи стала лауреатом музыкальной премии Grammy в номинации "Лучший инструментальный альбом популярной музыки".