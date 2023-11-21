В Москве назвали 19 победителей Большого детского фестиваля

Лучшими фильмами для детей названы "Календарь ма(й)я" и "Далекие близкие"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Победителей VI Большого детского фестиваля (БДФ), лауреатов которого определяет детское жюри, объявили на церемонии в Москве. В частности, лучшими фильмами для детей названы "Календарь ма(й)я" и "Далекие близкие". Приз за вклад в развитие искусства для детей и юношества получила директор Театра кукол Республики Карелия Любовь Васильева, передает корреспондент ТАСС.

"Это масштабный праздник со смыслом. <...> Каждый раз, когда ребята называют победителей, я для себя отмечаю, что им нравится. А ведь это младшая и старшая возрастная группа, это ребята от 8 до 16 лет. Те проекты, которые они выбирают, и есть тот самый интерес нашей молодежи, наших детей", - сказал журналистам перед церемонией художественный руководитель фестиваля, худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов отметил, что фестиваль расширяется, появляются новые номинации, новые инициативы, связанные с регионами. Он также пояснил, что для ПФКИ радостно, когда театры создают новые спектакли и когда участники проекта, поддержанного фондом, приезжают в регионы, что делает в том числе БДФ.

Приз за вклад в развитие искусства для детей и юношества получила директор Театра кукол Республики Карелия Любовь Васильева. Лучшим драматическим спектаклем для детей в младшей возрастной категории была названа постановка режиссера Романа Бокланова "Никита ищет море" в Архангельском молодежном театре, в старшей возрастной категории - спектакль Андрея Шляпина "Врач" в Лысьвенском театре драмы имени А. А. Савина.

Были определены и лучшие спектакли театров кукол. Для ребят помладше - это "Первая зима" Санкт-Петербургского кукольного театра сказки в постановке режиссера Григория Лайко, а для зрителей постарше - спектакль Виктора Никоненко "Играем Шекспира" Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова. "Вы самое беспристрастное, самое объективное жюри, которое может быть на свете", - сказала, обращаясь к жюри, директор Театра им. Образцова Елена Булукова.

Лауреаты в кино и анимации

Оценивая мультфильмы, БДФ выделил в полном метре картину "Кощей. Начало", в коротком метре - "Дикие соседи". Лучшим художественным фильмом для детей в младшей возрастной категории назван "Календарь ма(й)я", в старшей возрастной категории - "Далекие близкие".

Среди музыкальных постановок жюри отдало предпочтения спектаклям "У ковчега в восемь" Донецкого республиканского академического молодежного театра из Макеевки, режиссером которого выступил Арутюн Киракосян, и "Приключения Тима, или Проданный смех" Театра Терезы Дуровой из Москвы в постановке Дарьи Коршуновой.

Лучшим инклюзивным проектом жюри признало "Коробку с карандашами" театра "Недослов". Из книг БДФ назвал лучшими в младшей возрастной категории книгу Екатерины Аксеновой "Дорога на Тортугу", в старшей - произведение Евгения Рудашевского "Пожиратель ищет белую сову". Лауреатом в категории "Театр - школе" стал спектакль "Пигмалион" Тверского театра юного зрителя. В номинации "Мой любимый край" отмечена постановка "Эмгээ" Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева из Улан-Удэ.

Приза от худрука фестиваля удостоен спектакль "Преступление и наказание" Рэп-театра из Москвы. Приз от родителей детского жюри получила постановка "Девочка, наступившая на хлеб" Театра актера и куклы "Петрушка" Сургута, а приз от оргкомитета фестиваля - "Муха-Цокотуха" Вологодского областного театра кукол "Теремок".

Фестиваль длился два месяца, за это время его события посетили около 21 тыс. зрителей. В жюри вошли ребята в возрасте от 8 до 16 лет. Общаясь с журналистами, они отметили, что при обсуждении много спорили. Николь Плиева рассказала, что в жюри собрались ребята с разными интересами и разными ценностями, но во время споров важно было аргументировать свою позицию. Одним из аргументов в пользу того или иного проекта ребята назвали захватывающее начало.

Большой детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой Родины". Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры РФ, Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторами фестиваля являются Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр.