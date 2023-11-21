В Архангельске на выставке представили ботик Петра I и уменьшенный в 1 тыс. раз коч

В экспозицию также вошел спасательный бот "Великий князь Александр Михайлович"

АРХАНГЕЛЬСК, 21 ноября. /ТАСС/. Ботик Петра I, деревянную научную шхуну и уменьшенный в 1 тыс. раз поморский коч представили на выставке моделей исторических судов "Корабли в бутылках", она открылась на верфи Товарищества поморского судостроения в Архангельске, рассказал ТАСС один из авторов Юрий Соколов.

"На выставке представлено 24 работы трех мастеров: это я, Юрий Соколов из Мурманска, Игорь Брехунцов из Кировска и Юрий Малашкин из Архангельска. В основном это парусники. Вот, например, двухмачтовая шхуна "Александр Ковалевский", она была научно-исследовательским судном в начале ХХ века, на нем изучали биологические ресурсы арктических морей. Сохранились чертежи, сохранилась даже книга про нее, корабль с интересной судьбой, но кроме того, это и классика яхтостроения, это был, можно сказать, расцвет. Самые красивые шхуны были именно в то время", - сказал Соколов.

Все модели соответствуют своим прототипам, а создание одного корабля занимает от трех месяцев до одного года.

Самая миниатюрная работа на выставке – это модель поморского коча в масштабе 1:1000, корабль размещен в парфюмерном флаконе. Коч – судно, которое в течение сотен лет использовали жители побережья Белого моря для плавания в арктических широтах. Брехунцов представил в экспозиции также миниатюрные новгородскую лодью и средиземноморскую рыбацкую лодку.

Среди других работ, например, спасательный бот "Великий князь Александр Михайлович". Такие суда особой устойчивой конструкции закупали в Норвегии и использовали для спасения на водах в арктических морях в XIX веке. Они подбирали потерпевших крушение поморов во время промысла и могли буксировать потерявшие управление суда.

Одними из самых сложных конструкций являются модели с экипажем, таких на выставке представлено несколько. Например, Брехунцов создал модель ботика Петра I "Святой Николай" в масштабе 1:72. На корабле размещены фигуры императора и его свиты.

Итоги и планы работы верфи

21 ноября - это день рождения верфи, который совпадает с днем архангела Михаила - покровителя Архангельска. На верфи строят шхуну по старинным поморским технологиям. Как пояснил руководитель проекта, руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба, уже практически завершена работа над конструктивом судна. Верфь является площадкой для практики студентов Северного Арктического федерального университета. За три года на верфи построили 10 карбасов по историческим чертежам.

10-й из них, получивший название "Матера", что значит матерый, домашний, коренной берег, осенью прошел своим ходом по Северной Двине от Великого Устюга до Архангельска. На следующий год он пойдет с экспедицией в Мангазею – это первый русский заполярный город в Сибири. На верфи открылась фотовыставка "Лица карбаса" Сергея, Дмитрия и Галины Сухановых из Котласа. Она посвящены путешествию "Матеры" по Северной Двине.

Также на верфи ведется работа над проектом "Суда Поморья". "Мы ездим по берегам Белого моря, фотографируем, создаем цифровые двойники, по ним мы готовим документы, чертежи, конструктивный чертеж судов", - рассказал Шкаруба. По итогам проекта создадут атлас деревянного флота Поморья.