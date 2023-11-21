21 ноября, 17:10

В Калининграде выставку живописи посвятили демонтируемому Дому Советов

В экспозицию вошли работы 10 местных художников, подготовленные специально для проекта в разных техниках

КАЛИНИНГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Выставку "Ускользающая натура" посвятили недостроенному зданию Дома Советов, снос которого начался в Калининграде. Экспозицию развернули в Калининградском областном историко-художественном музее, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Выставка "Ускользающая натура", посвященная зданию Дома Советов, открылась в областном историко-художественном музее и будет работать до 24 декабря", - сказали в пресс-службе.

Проект реализуется музеем совместно с Калининградской областной научной библиотекой. Его цель - сохранить уникальное сооружение в искусстве. В экспозиции представлены работы 10 калининградских художников, подготовленные специально для проекта в разных техниках.

"Мне кажется, вот этот проект может нам дать яркую возможность, запоминающуюся возможность еще раз какую-то часть своей жизни прожить вместе с Домом Советов, который вне всякого сомнения был, остается и будет частью Калининградской истории", - отметил на церемонии открытия выставки министр культуры и туризма области Андрей Ермак, напомнив, что мнения относительно будущего сооружения в свое время разделились и были как сторонники демонтажа здания, так и его сохранения.

Дом Советов представляет собой две 21-этажные башни и является одним из символов города. Строительство комплекса началось в 1970 году. Ввод в эксплуатацию планировался на 1988 год, но работы приостановили во второй половине 1980-х годов. Современный вид здание приобрело в 2005 году к празднованию 750-летия Калининграда - его отремонтировали, но так и не использовали. В 2023 году начались работы по его демонтажу. Сообщалось, что демонтаж строения будет длительным, так как использовать радикальные методы не планируется. Из остатков здания рассчитывают сделать сувениры. 

Теги:
РоссияКалининградская область
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