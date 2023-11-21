СТС выпустит продолжение "Не родись красивой"

Оно выйдет в 2024 году

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Продолжение сериала "Не родись красивой" выйдет на телеканале СТС в 2024 году. Об этом сообщил главный режиссер СТС Антон Федотов.

"Мы решили сделать продолжение легендарного сериала - "Не родись красивой", - сказал он на презентации нового сезона канала.

Премьера сериала "Не родись красивой" состоялась в 2005 году на телеканале СТС. Главная героиня Катя Пушкарева, которую играет Нелли Уварова, работает секретарем в большой компании, производящей модную одежду. Отношения в коллективе не особо складываются, коллеги часто зло подшучивают над девушкой, считая ее непривлекательной. По сюжету Катя влюбляется в своего руководителя Андрея Жданова - актера Григория Антипенко, однако он лишь пользуется ее вниманием.

Всего в 2024 году СТС планирует выпустить 40 новых проектов, сообщил заместитель генерального директора Национальной медиа группы по развлекательному вещанию и генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов. Среди них - новый сезон сериала "Молодежка", шоу для детей "Ученик суперниндзя", новогодний фильм "Не скажу", сериал "Плакса", шоу с Егором Кридом в роли ведущего "Прятки" и другие.