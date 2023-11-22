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Театр наций покажет свою версию спектакля "Макбет"

Режиссером постановки выступит Елизавета Бондарь

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Государственный театр наций представит премьеру спектакля Елизаветы Бондарь "Макбет". Показы пройдут 22-24 ноября на малой сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Архетипический сюжет о том, как шотландский военачальник Макбет и его хладнокровная жена убили короля ради захвата власти и что из этого вышло, будет пропущен через призму сегодняшнего дня и переосмыслен с большим вниманием к звучанию текста. Елизавета Бондарь и драматург Анна Лифиренко исследовали различные переводы шекспировской трагедии и, сохранив фабулу "Макбета", создали оригинальную пьесу специально для Театра наций", - рассказали в пресс-службе.

Свою концепцию спектакля сформулировала Елизавета Бондарь, выступившая соавтором пьесы, режиссером и сценографом постановки. "Я попыталась представить, что происходит в голове у Макбета. Как для него звучит весь этот мир после того, что он пережил? - пояснила она. - Отсюда и сценографическое решение - мир контуженного на войне героя стал странной свалкой, с кучей предметов, которые в его сознании обретают звучание. Само пространство стало звуковой средой. Работа с текстом тоже шла в этой логике - стало понятно, что с ним должны происходить странные метаморфозы. Речь не везде различима, она наполняется инверсиями, алогизмами, в отдельных словах заменяются корневые морфемы, слова растекаются, потому что интонация всеобъемлющего ужаса уничтожает интеллект".

В спектакле по задумке режиссера будут использованы приемы инструментального театра. Над музыкальным оформлением "Макбета" работает композитор и перформансист Петр Айду. 

Роль генерала Макбета сыграет Дмитрий Гизбрехт, известный по работам в театре "Ленком Марка Захарова", а роль леди Макбет исполнит Мария Смольникова, для которой это будет уже четвертая работа в Театре наций. В спектакле также заняты Софья Евстигнеева, Арсений Тарасенко, Виталий Довгалюк, Александр Гришин, Артем Шевченко, Антон Косточкин, Сергей Волков, Михаил Попов и другие артисты. 

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