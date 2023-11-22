Проверка на прочность и испорченность. Что известно о реалити "Игра в кальмара: Вызов"

Уставшие от трудностей и безденежья люди участвуют в тайном турнире: победитель получает несколько миллионов долларов, но все проигравшие погибают. Корейский сериал "Игра в кальмара" вышел в 2021 году на Netflix и стал одним из самых популярных проектов за всю историю сервиса: за пару недель он побил рекорды просмотров в 90 странах и собрал аудиторию 111 млн зрителей. После такого успеха было принято решение снять по мотивам сериала реалити-шоу, где за внушительный приз будут бороться обычные люди. Рассказываем, чего ожидать от проекта.

О чем был сериал

Основные действия "Игры в кальмара" разворачиваются в гигантском засекреченном комплексе на безымянном острове. Со всей Южной Кореи туда съехались 456 человек: большинство из них испытывают проблемы с финансами, но получают шанс решить их, поучаствовав в загадочном соревновании, где на кону целое состояние — 45,6 млрд вон (приблизительно $38,5 млн). Прибывших селят в мрачное общежитие, одевают в униформу и присваивают им порядковые номера. Вскоре герои узнают, что им предстоит сразиться в детских играх, правила которых усложнили и сделали смертельно опасными. Например, в состязании "Тише едешь — дальше будешь" участники должны добраться через поле до финиша, пока гигантская кукла поет песенку. Время от времени она замолкает, и тех, кто не успел моментально замереть на месте, расстреливают. У организаторов турнира в запасе есть еще несколько игр, и после каждой из них число выживших стремительно уменьшается.

Кто хочет стать миллионером

Летом 2022 года Netflix объявил кастинг в реалити-шоу "Игра в кальмара: Вызов". Продюсеры искали 456 человек, которые готовы погрузиться в мир сериала и попробовать свои силы в состязаниях. Требований к потенциальным участникам выдвигалось не так уж много — быть старше 21 года, владеть английским языком и не иметь родственников в компаниях, занимающихся производством шоу.

Победитель получит $4,56 млн — как отмечает The Hollywood Reporter, это "крупнейший в истории телепроектов приз". Конечно, главное и важнейшее отличие реалити от сериала в том, что битвы на смерть в новом шоу нет. "Ставки высоки, но, к счастью, в этой игре худшее, что может случиться, — это возвращение домой с пустыми руками", — анонсировали на странице кастинга.

Впрочем, описание проекта все равно звучит довольно пугающе: "В ходе нескольких испытаний каждый игрок будет доведен до предела и вынужден задаться вопросом, на что он готов пойти ради победы, сталкиваясь с приспособленчеством, жестокими стратегиями и предательством". Скорее всего, сценаристы "Вызова" придумали дополнительные правила и сюжетные ходы, которые подтолкнут участников к выбору — действовать в одиночку или объединяться в группы, дружить или враждовать. Таким образом, шоу не только проверит выносливость, но и раскроет природу человека — в лучших и худших проявлениях.

Парадоксально то, что сериал по сути был антиутопией и воспринимался как сатира на современное общество, экономическое неравенство и капитализм. Такие "голодные игры", где в погоне за выигрышем проявляются самые низменные инстинкты человека, казались не только неэтичными, но и невозможными в XXI веке. "Игра в кальмара" была жестокой и кровавой, сериал очевидно критиковал подобного рода эксперименты над человеком. Поэтому в том, что по его мотивам создали реалити-шоу, есть немало иронии.

Не исключено, что некоторые из участников могут испытывать не меньшие проблемы, чем вымышленные герои сериала. Впрочем, скорее всего, игроками станут те, кто в первую очередь хочет публичности. Заодно проект даст всем возможность выпустить пар.

Кошмары наяву

Съемки проходили зимой 2023 года в Великобритании, где создатели проекта построили павильон, копирующий секретный комплекс из сериала. "Позаботились" и об атмосфере, соответствующей оригиналу: участники не покидали студию, пока не выбывали из шоу, спали на металлических двухъярусных кроватях под присмотром секьюрити (как и положено, в розовых комбинезонах и масках на все лицо), довольно скудно питались, не могли пользоваться гаджетами и, конечно, носили одинаковые спортивные костюмы.

Съемочный процесс сопровождался несколькими скандалами, которым издание Variety посвятило лонгрид. Во-первых, появлялись сообщения о том, что некоторые игроки все же получали травмы во время испытаний, поэтому на площадку неоднократно приезжала скорая помощь. Во-вторых, участники жаловались, что условия, в которых они живут и снимаются, слишком суровые. Variety приводит историю очевидца о том, как проходила съемка одного из состязаний: несмотря на то, что на улице был 0 °C, игроков попросили снять верхнюю одежду, при этом вместо обещанных двух часов процесс занял восемь. "Некоторые участники упали в обморок на съемочной площадке — вероятно, из-за сочетания холода и усталости", — сообщается в материале. "Мы не соглашались на участие в "Выжившем" или "Голых и напуганных". Условия были абсолютно бесчеловечными и не имели никакого отношения к игре", — поделилась одна из героинь шоу в анонимной беседе. Netflix отверг обвинения, заявив, что создателями проекта принимались все необходимые для безопасности меры.

© Jordan Strauss/ Invision/ AP

Большинство игр, в которых состязались участники, повторяли те, что были в сериале. Среди них — "Сахарные соты", "Тише едешь — дальше будешь", "Стеклянный мост" и другие. У тех, кто проиграл, под футболкой лопался мешочек с бутафорской кровью, благодаря чему создавалась имитация выстрела. Как уверяют создатели проекта, за каждым испытанием следили независимые судьи, чтобы гарантировать справедливость.

Тем не менее участники реалити анонимно рассказали Rolling Stone и Variety, что не для всех условия были равными. По их словам, большинство игроков оказались просто массовкой для блогеров и инфлюенсеров, которые продвигались организаторами: например, одного из героев вернули на съемки после того, как он выбыл. Не исключено, что у редакторов и продюсеров действительно были любимчики, в то же время уделить внимание всем 456 участникам — задача практически нереальная.

Зрители увидят 10 выпусков шоу — на один больше, чем было в первоисточнике. Кроме того, в производстве находится второй сезон сериала "Игры в кальмара": премьера запланирована на 2024 год, но точная дата выхода пока неизвестна.

Дарья Шаталова