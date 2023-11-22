22 ноября, 07:16

В Томске отменили концерт Дианы Арбениной

Он должен был пройти 23 ноября во "Дворце зрелищ и спорта"

ТАСС, 22 ноября. Концерт рок-исполнительницы Дианы Арбениной, запланированный на 23 ноября, отменили в Томске без объяснения причин. Об этом певица рассказала в своем Telegram-канале.

"Без объяснения причин концерт в Томске был отменен, и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы", - сообщила Арбенина.

Концерт должен был пройти 23 ноября во "Дворце зрелищ и спорта".

Ранее концерты рок-исполнительницы отменили в Йошкар-Оле (был запланирован на 18 октября) и Саратове (26 октября). До этого депутат Саратовской областной думы Роман Грибов на своей странице в "ВКонтакте" дважды призывал отменить предстоящий концерт Арбениной в ЛДС "Кристалл". Его возмутило, что на государственных объектах проводятся концерты артистов, которые "придерживаются антироссийских взглядов". 

Теги:
РоссияТомская область
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