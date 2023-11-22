22 ноября, 09:10

Индийские кинематографисты проведут съемки в Москве

В работе над проектами примут участие специалисты обеих стран

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Представители крупных продюсерских компаний Индии посетили киноплощадки Москвы и приняли решение провести в городе съемки, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести уже в следующем году. В работе над проектами примут участие специалисты обеих стран", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что иностранные гости побывали в кинокластере МЕТМАШ, кинопарке "Москино", на киностудии "Мосфильм", а также в Останкино и Кусково, природные локации которых часто используются в качестве натурных декораций. Делегации также представили недавно созданную в столице цифровую киноплатформу, которая помогает оперативно решать организационные вопросы, например, находить подходящий павильон, брать в аренду костюмы, реквизит и транспорт. В ходе переговоров обсуждались и другие направления сотрудничества, например, презентация отечественных фильмов и сериалов на индийских кинофестивалях. 

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