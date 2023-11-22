22 ноября, 10:16

Музей Фаберже запустил нейросеть во "ВКонтакте" к своему 10-летию

С помощью чат-бота пользователи смогут создать уникальный дизайн яйца

Музей Фаберже в честь своего 10-летия запустил нейросеть, которая позволяет пользователям создавать уникальный дизайн яйца. Благодаря проекту "Ваш фамильный Фаберже" каждый может создавать их в различных стилях, в числе которых стим-панк, поп-арт, биодизайн и другие, рассказали в пресс-службе музея.

"Мы с большим интересом относимся к современным технологиям, поэтому проект с нейросетью к 10-летию Музея Фаберже показался нам прекрасной идеей. Он позволяет каждому попробовать себя в роли заказчика фирмы Фаберже, акцентируя внимание на индивидуальности подхода к созданию каждого произведения - основе философии фирмы Фаберже. Мы надеемся, что проект даст возможность как можно большему количеству людей познакомиться с коллекцией пасхальных шедевров Музея Фаберже и почувствовать себя причастным к его истории," - отметил президент фонда "Связь времен" и Музея Фаберже Владимир Воронченко.

В основе идеи новой нейросети - история ювелирной фирмы Фаберже, которая применяла индивидуальный подход к заказчику и учитывала как модные тенденции, так и личные пожелания клиента. 

Чтобы получить собственное фамильное яйцо, необходимо подписаться на сообщество музея "ВКонтакте" @fabergemuseum, написать в личные сообщения, и бот поможет создать уникальный предмет цифрового искусства. В течение получаса нейросеть сгенерирует изображение на основе ответов пользователя.

19 ноября 2013 года в отреставрированном Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки открылся первый негосударственный музей федерального значения - Музей Фаберже. В музее представлена уникальная коллекция русского декоративно-прикладного и ювелирного искусства, в том числе уникальные произведения фирмы Фаберже. За относительно небольшой период Музей Фаберже вошел в ТОП-10 самых посещаемых музеев России. 

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РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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