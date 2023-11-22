Рисунок Генри Мура выставили на аукцион в Лондоне за $36,4 тыс.

Считается, что рисунки были сделаны между 1947 и 1949 годами

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Рисунок в рамке, приобретенный 20 лет назад в благотворительном магазине за несколько фунтов стерлингов, оказался работой британского художника и скульптора Генри Мура (1898-1986). И теперь произведение "Четыре этюда для сидящей матери и ребенка" выставлено на аукцион Forum Auctions в Лондоне за £30 тыс. ($36,4 тыс.), сообщила газета The Times.

По словам специалиста торгового дома Александра Хейтера, подлинность рисунка стала очевидной после того, как была снята рамка. На обороте оказалась подпись мастера и еще одно изображение сидящей матери с ребенком, выполненное в уникальной графической технике Мура, основанной на несовместимости акварели и воскового карандаша. Сам автор называл это "методом воскового сопротивления".

Подлинность работы была подтверждена и Фондом Генри Мура. Считается, что рисунки были сделаны между 1947 и 1949 годами.

Творческая индивидуальность Мура сложилась под влиянием пластики Древнего мира и стран Африки и Океании, которую он изучал в студенческие годы. Значительная часть его творчества посвящена изображению женских фигур. В период творческого расцвета в 1960-1980-х годов созданные им, в частности, бронзовые скульптуры отражают главные темы, волновавшие британского мастера: семья и материнство, место человека в городской и сельской среде, трансформация обыкновенных предметов в скульптурные формы.

В 2011 году свыше 80 работ мастера были представлены на выставке в Музеях Московского Кремля.