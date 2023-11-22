Зрители Ближнего Востока увидят более 50 часов мультсериалов "Союзмульфильма"

Контент киностудии появится на ближневосточной платформе 1001.tv

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 50 часов контента киностудии "Союзмультфильм" появится на ближневосточной платформе 1001.tv, сообщила пресс-служба киностудии.

"Ну, погоди! Каникулы", "Умка", "Енотки", "Чуч-Мяуч", "Тайны медовой долины", "Оранжевая корова", "Пластилинки" в декабре пополнят библиотеку онлайн-кинотеатра, к которому имеют доступ зрители из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Египта и еще двадцати стран. Об этом сторонами подписано соответствующее соглашение", - говорится в сообщении.

Масштабное партнерство стало возможным, поскольку контент "Союзмультфильма" отвечает запросу рынка Ближнего Востока на безопасность и формирование традиционных семейных ценностей, отметила председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"Для киностудии сделка стала одной из первых в серии партнерств со странами Ближнего Востока, которые являются для нас экспортным приоритетом. Для размещения на 1001.tv мы передали новые проекты киностудии, ориентированные на разные возрастные группы и выполненные в разнообразных анимационных техниках, что позволит зрителю составить объемное представление об актуальной российской анимации", - привели слова Слащевой в пресс-службе. В настоящее время география дистрибуции киностудии включает 80 стран мира.

1001.tv вещает на арабском языке с фокусом на территорию Ближнего Востока. Платформа поддерживается крупнейшей иракской медиа- и телевизионной группой Al Sharqiya и на сегодняшний день является одной из быстроразвивающихся в регионе. Потоковый сервис собрал более 1 млн подписчиков за первые три недели с момента запуска на Ближнем Востоке в 2023 году.