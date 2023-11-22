22 ноября, 12:04

В Гоа состоялась международная премьера фильма Тины Баркалая "Сказки Гофмана"

Был практически полный зал, девушки рыдали, рассказала режиссер Тина Баркалая

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Россия представила на 54-м Международном кинофестивале Индии (International Film Festival of India, IFFI) в Гоа фильм Тины Баркалая "Сказки Гофмана" (2023). Как сообщила в беседе с корр. ТАСС автор картины, ленту на фестивале "приняли на ура".

"Сказки Гофмана" - единственная российская картина, представленная в главном международном конкурсе кинофестиваля. В Гоа состоялась международная премьера этой ленты, рассказывающей об обычной девушке с непростой судьбой, которой неожиданно предоставляется шанс все изменить.

"Зритель на этом фестивале был очень восприимчив к нашему фильму", - сказала Баркалая. "Был практически полный зал. Девушки рыдали. Я это видела своими глазами. Они смеялись там же, где смеемся мы, расстраивались там же, где расстраиваемся мы", - рассказала режиссер.

Касаясь шансов на победу в конкурсе, Баркалая отметила, что это решение зависит от членов жюри. "Но принимая во внимание само участие нашего фильма в этом фестивале, с учетом того, что это международный конкурс, на котором всего 15 картин со всего мира, мне кажется, что мы уже победили, попав в номинацию", - отметила она.

"Россию и Индию связывают давние отношения дружбы и сотрудничества. Действительно важно, что созданный нашей компанией при поддержке Министерства культуры России дебют Тины Баркалая стал частью старейшего индийского фестиваля и представляет Россию в основной конкурсной программе смотра", - сказала ТАСС продюсер картины от кинокомпании "Пан-атлантик студио", член Европейской киноакадемии EFA и Европейской ассоциации продюсеров АСЕ Екатерина Филиппова.

По ее словам, "следующий совместный с Баркалая полнометражный проект по сценарию Юлии Лукшиной "Жемчуг", будет частично снят в Индии". "Мы активно работаем над поиском партнера по копродукции", - указала продюсер, выразив надежду, что участие в фестивале поможет наладить сотрудничество.

О фестивале

Международный кинофестиваль Индии проводится с 1952 года и считается одним из главных киносмотров в Азии. В нем регулярно принимали участие работы российских режиссеров. В 2014 году лучшим фильмом данного кинофестиваля была признана картина "Левиафан" Андрея Звягинцева.

В этом году фестиваль продлится до 28 ноября. В нем участвуют сотни картин из разных стран, включая российские. Параллельно с фестивалем проходит крупнейшая в Южной Азии ярмарка кинорынка Film Bazaar 2023. "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ организовало в рамках кинорынка два стенда: объединенный стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide и стенд проекта Filming Locations in Russia. Всего Россия привезла в Гоа более 45 работ. 

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