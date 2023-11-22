22 ноября, 20:25

В Бахрушинском музее в 2024 году откроется Музейно-театральный квартал

Музей представит 22 выставочных проекта в 2024 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бахрушинский театральный музей откроет Музейно-театральный квартал и представит 22 выставочных проекта в 2024 году. Об этом сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова на презентации выставочных планов в Минкультуры России.

"История отечественного театра насыщена и многогранна, и Бахрушинский театральный музей ее бережно хранит. С открытием нового Музейно-театрального центра знакомство с родной культурой станет еще увлекательнее, его смогут посещать до 500 тысяч человек в год. Проект объединит 6 зданий на Павелецкой и 12 филиалов Бахрушинского музея в Москве, Зарайске и Туле", - сказала министр культуры Ольга Любимова на презентации.

Общая площадь всех объектов Бахрушинского театрального музея составит 16 тыс. квадратных метров с экспозиционной площадью 7,3 тыс. квадратных метров. В настоящее время созданный музеем художественный консорциум из кураторов, художников и архитекторов одновременно осуществляет работу по созданию 15 современных экспозиций. В новом музейном пространстве будут представлены 11,5 тыс. предметов из фондов музея, 55 тыс. цифровых изображений и 196 интерактивных мультимедийных инсталляций.

"Сердцем" проекта станет Музейно-театральный квартал "Бахрушинский", открытие которого состоится в 2024 году. В настоящий момент отреставрированы фасады пяти исторических зданий квартала, произведена полная реконструкция здания медсанчасти 1935 года постройки. В Главном здании идут работы по восстановлению исторических интерьеров. На территории организована садово-парковая зона с воссозданным фонтаном, зеленым лабиринтом и открытой сценой.

Концепция квартала строится в хронологическом порядке: от древних народных феерий и праздничных гуляний до театральных шедевров XX века. Погружение посетителей в историю и мир театра начнется в Визит-центре - портале между городом и музеем. Там можно будет сформировать индивидуальный маршрут по музейным экспозициям. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация