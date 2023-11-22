В Бахрушинском музее в 2024 году откроется Музейно-театральный квартал

Музей представит 22 выставочных проекта в 2024 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бахрушинский театральный музей откроет Музейно-театральный квартал и представит 22 выставочных проекта в 2024 году. Об этом сообщила генеральный директор музея Кристина Трубинова на презентации выставочных планов в Минкультуры России.

"История отечественного театра насыщена и многогранна, и Бахрушинский театральный музей ее бережно хранит. С открытием нового Музейно-театрального центра знакомство с родной культурой станет еще увлекательнее, его смогут посещать до 500 тысяч человек в год. Проект объединит 6 зданий на Павелецкой и 12 филиалов Бахрушинского музея в Москве, Зарайске и Туле", - сказала министр культуры Ольга Любимова на презентации.

Общая площадь всех объектов Бахрушинского театрального музея составит 16 тыс. квадратных метров с экспозиционной площадью 7,3 тыс. квадратных метров. В настоящее время созданный музеем художественный консорциум из кураторов, художников и архитекторов одновременно осуществляет работу по созданию 15 современных экспозиций. В новом музейном пространстве будут представлены 11,5 тыс. предметов из фондов музея, 55 тыс. цифровых изображений и 196 интерактивных мультимедийных инсталляций.

"Сердцем" проекта станет Музейно-театральный квартал "Бахрушинский", открытие которого состоится в 2024 году. В настоящий момент отреставрированы фасады пяти исторических зданий квартала, произведена полная реконструкция здания медсанчасти 1935 года постройки. В Главном здании идут работы по восстановлению исторических интерьеров. На территории организована садово-парковая зона с воссозданным фонтаном, зеленым лабиринтом и открытой сценой.

Концепция квартала строится в хронологическом порядке: от древних народных феерий и праздничных гуляний до театральных шедевров XX века. Погружение посетителей в историю и мир театра начнется в Визит-центре - портале между городом и музеем. Там можно будет сформировать индивидуальный маршрут по музейным экспозициям.