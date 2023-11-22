22 ноября, 15:27

В Новгороде на театральном фестивале "Снежность" впервые покажут спектакль-эксперимент

Завершится фестиваль сольным концертом пианиста Ильи Папояна из Санкт-Петербурга

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 ноября. /ТАСС/. Детский благотворительный театральный фестиваль "Снежность" впервые пройдет в Великом Новгороде. В рамках фестиваля представят уникальный творческий эксперимент: пять шуточных опер объединят в спектакль "Секрет би-дуби-ду", который покажут студенты Школы-студии МХАТ, сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского областного театрально-концертного агентства (НОТКА).

"Детский благотворительный театральный фестиваль "Снежность" впервые пройдет в Великом Новгороде. Откроет фестиваль 9 декабря национальный мюзикл "Лукоморье" по мотивам сказок Пушкина продюсерского центра "Триумф" из Москвы", - рассказали в пресс-службе.

Спектакли, концерт и мастер-классы педагогов ведущих театральных вузов Москвы пройдут в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского. Завершится фестиваль сольным концертом пианиста Ильи Папояна из Санкт-Петербурга. Лауреат XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского исполнит произведения Александра Скрябина, Николая Метнера, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

"Особенностью фестиваля станут творческие встречи, мастер-классы известных театральных педагогов. Так, секретами мастерства поделится актриса театра и кино, старший преподаватель Высшей школы сценических искусств Полина Райкина. Узнать о современных образовательных практиках можно будет на мастер-классе заслуженного артиста России Виктора Рыжакова - театрального режиссера, профессора Школы-студии МХАТ. Тем, кто хочет связать свою жизнь с музыкой, будет интересна встреча с Ильей Папояном и педагогами Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского", - добавили в пресс-службе.

Главная задача фестиваля - приобщение подрастающего поколения к миру искусства, содействие формированию у детей культурных и духовных ценностей. 

Теги:
РоссияНовгородская область
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