Директор Большого театра сообщил, что продолжает работать на своей должности

Владимир Урин заявил, что находится на гастролях в Минске

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин заявил журналистам, что продолжает работать на своей должности.

"Вы знаете, я работаю. Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.