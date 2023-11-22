22 ноября, 15:33,
обновлено 22 ноября, 15:44

Директор Большого театра сообщил, что продолжает работать на своей должности

Владимир Урин заявил, что находится на гастролях в Минске

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин заявил журналистам, что продолжает работать на своей должности.

"Вы знаете, я работаю. Я нахожусь на гастролях в городе Минске. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. 

Теги:
РоссияУрин, Владимир Георгиевич
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