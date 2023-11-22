В Москве на Никитском бульваре открылась выставка о мастерах театральной сцены

Одним из лиц выставки стал Евгений Каменькович

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "Мастера и наставники московской сцены" открылась на Никитском бульваре в Москве в рамках фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Об этом сообщила арт-директор фестиваля "Уроки режиссуры" Ольга Егошина на пресс-конференции в ТАСС.

"На Никитском бульваре открылась выставка, которой мы очень гордимся. Мы ее сделали с Департаментом культуры Москвы. Она посвящена мастерам и наставникам московской сцены. Одним из лиц выставки стал Евгений Каменькович. Это наши 15 прекрасных мастеров, которые держат наше театральное небо. Это Гинкас, Алексей Бородин, Владимир Панков, Иван Поповски, Марина Брусникина. Это люди, которые создают славу отечественного театра", - рассказала она.

По словам арт-директора, программа фестиваля в этом году разнообразная. Тема этого года - "Метод и школа". "Когда мы начинали фестиваль семь лет назад, нам все говорили, что история не очень долгая, потому что мы не найдем столько молодых режиссеров. Выяснилось, что их много с разных концов страны. <…> Если хотите увидеть, каким будет театр будущего, приходите и смотрите. В этом году в программе собраны для нашего фестиваля новые лица. Это действительно какое-то новое поколение, новая генерация отечественной режиссуры. Они все очень разные", - добавила Егошина.

Фестиваль "Уроки режиссуры" - ежегодный всероссийский фестиваль-конкурс драматических театров, который проводится в рамках Биеннале театрального искусства с 2017 года. Он проходит в Москве с 6 октября по 4 декабря 2023 года. Фотовыставка открыта на Никитском бульваре до 24 декабря 2023 года. Проект приурочен к Году педагога и наставника в России.