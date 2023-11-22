22 ноября, 18:38

В ЦАТРА состоялся совместный концерт коллективов Минобороны РФ и Республики Тыва

В фойе театра развернули выставку "На фронт я добровольцем уходил!"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Концерт творческих коллективов Министерства обороны РФ и Республики Тыва прошел в Центральном академическом театре Российской армии.

Как сообщили в Минобороны РФ, зрителями концерта стали представители регионов России, участники СВО, члены их семей, юнармейцы, учащиеся довузовских образовательных учреждений Минобороны России и вузов Москвы.

"Совместный концерт творческих коллективов Министерства обороны РФ и Республики Тыва прошел в Центральном академическом театре Российской армии", - говорится в сообщении.

В концерте приняли участие музыканты и артисты Центрального военного оркестра Минобороны России, Академического ансамбля песни и пояски Российской армии имени А. В. Александрова, ансамбля песни и пляски "Красная звезда" РВСН, Тувинского национального оркестра, Тувинского национального театра музыки и танца "Саяны", Духового оркестра Республики Тыва имени Т. Д. Дулуша, народный артист России Игорь Бутман, группа "Алаш", исполнители Денберел Ооржак, Ай-Кыс Кыргыс, Аяс Дамдын.

Кроме того, в фойе театра развернута выставка "На фронт я добровольцем уходил!", приуроченная к 80-летию проводов тувинских добровольцев на фронты Великой Отечественной войны в 1943 году, а также посвященная их потомкам, участвующим в СВО. В рамках мероприятия мастера Студии военных художников имени М. Б. Грекова представили работы по итогам пленэра "Мир, который мы защищаем", проведенного в рамках Дней армейской культуры в Республике Тыва в сентябре этого года.

Также представлены книжно-иллюстрированная выставка "Война. Победа, Память: 1941-1945 гг.", посвященная участию Тувинской Народной Республики в Великой Отечественной войне и выставка национальных музыкальных инструментов Республики Тыва. 

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