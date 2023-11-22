Под Владимиром откроется выставка о мифах царского двора времен Ивана Грозного

Всего на экспозиции будет представлено более 200 экспонатов, многие из которых покажут впервые

ТАСС, 22 ноября. Выставка, посвященная мифам и легендам, связанным с жизнью Ивана Грозного и царской семьи в Александровской слободе Владимирской области, откроется 28 ноября. В экспозицию войдут известный дипломатический сундук с секретными замками и каталонский бокал, который, как гласила легенда, разбивался, если в него попадал яд, сообщила ТАСС заместитель директора по научной работе музея-заповедника "Александровская слобода" Марина Рыбакова.

"Выставка "О чем молчат дворцы" неслучайно носит такое название. Самые яркие страницы истории Александровской слободы связаны с пребыванием здесь Ивана Грозного, всей царской семьи. Со временем данный период начал обрастать разными мифами и легендами, о некоторых из них, в основе которых лежат реальные факты, мы и расскажем на выставке", - сказала собеседница агентства.

В том числе в экспозиции будут отражены легенды о том, как Иван Грозный увлекался черной магией, а также лично в Александровской слободе проводил боевые учения с созданным им стрелецким войском. Есть мнение, что специально у реки Серой замораживались большие ледяные валы и войско в составе 500 человек штурмовало снежную крепость, отрабатывая тактику ведения боя.

На выставке будет рассказано о жизни Стрелецкой слободы, воссоздан образ тайника, где теряются следы знаменитой библиотеки Ивана Грозного, представят часть убранства Тронного зала, где принимали послов, можно будет увидеть историческую реконструкцию облачения опричника и фрагмент палаты, где проходила часть свадебной церемонии. Кроме этого, специально к выставке художники из Санкт-Петербурга Елена и Николай Комаровы подготовили шесть картин, они проиллюстрируют события, происходившие в слободе в XVI веке и которые ранее не были отражены в полотнах других художников.

Всего на выставке будет представлено более 200 экспонатов, многие из которых покажут впервые. Среди них - оружие стрелецкого войска, дипломатический сундук для хранения документов со специальными секретными замками, женские украшения, книги, ткани, чарки, бокалы и кубки из стекла. "Стеклянный средневековый сосуд - это большая удача, их сохранилось очень мало. Один из бокалов, например, был изготовлен в Каталонии. И есть миф, что он обладал волшебными свойствами, якобы раскалывался, если в него добавляли хотя бы каплю яда", - добавила Рыбакова.

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода" расположен в Александровском кремле - одной из старейших резиденций московских государей. С 1565 года, в эпоху правления Грозного, слобода почти на два десятилетия приняла на себя статус столицы, а резиденция стала дипломатическим, политическим и культурным центром средневековой России.