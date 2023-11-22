22 ноября, 19:21

В Лондоне режиссер Владимир Алеников получит премию "Ирида" кинофестиваля SIFFA

Его наградят "за выдающийся вклад в кино", рассказала основатель и президент киносмотра Любовь Балагова-Кандур

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Режиссер фильма "Горгона Медуза" Владимир Алеников получит премию "Ирида" независимого международного кинофестиваля SIFFA, который проходит в Лондоне с 20 по 27 ноября, его наградят за выдающийся вклад в развитие кино. Об этом ТАСС сообщила основатель и президент киносмотра Любовь Балагова-Кандур.

"В этом году SIFFA награждает в Лондоне Владимира Аленикова за выдающийся вклад в кино", - сказала она. Балагова-Кандур отметила, что всего в этом году на фестивале показывают 45 фильмов, 30 из которых участвуют в конкурсной программе, при этом половина из них - российские картины. В течение целой недели показы проводятся в кинотеатре сети Vue у площади Пикадилли в центре столицы, а также в кинотеатре Castle в районе Хакни.

В программу фестиваля, который проводится седьмой раз, в этом году включены документальные и художественные ленты, снятые не только в России, но также в Австралии, Великобритании, Израиле, Иордании, Иране, Ирландии, Италии, Китае, Колумбии, США и Румынии. Как заявила Балагова-Кандур, киносмотр призван не только знакомить жителей королевства с российскими и советскими картинами, но и "способствовать миру, гармонии и взаимопониманию между культурами в разделенном мире".

"Пиковая дама"

Фестиваль был открыт фильмом "Пиковая дама" (The Queen of Spades), который снял британский режиссер Торолд Дикинсон (1903-1984) в 1949 году по одноименной повести Александра Пушкина (1799-1837). Лента, показанная вне конкурсной программы, ранее была отреставрирована Британским институтом кино. В своей дебютной роли в кино, исполнив роль старой графини, в ней снялась прославленная британская актриса, награжденная орденом Британской империи, Эдит Эванс (1888-1976), а образ Германа воплотил австриец Антон Уолбрук (1896-1967). В 1950 году эта картина была номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в категории "Лучший британский фильм".

"Мы думали, какой выбрать фильм для открытия, чтобы он объединял Британию и Россию. И мы пришли к "Пиковой даме". Британский институт кино совсем недавно оцифровал его, вложив около 5 тыс. фунтов ($6,2 тыс. - прим. ТАСС). Поскольку раньше не было широкого проката, то люди с огромным рвением пришли на него. Люди поразились, насколько картина созвучна нашему времени", - рассказала Балагова-Кандур.

Зрительский интерес

Также в программу фестиваля вошла драма "Одна война" (2009) режиссера Веры Глаголевой (1956-2017), "Брестская крепость" (2010) Александра Котта, документальные фильмы "3723 Вознесенский" (2023) Валерия Белова и "Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь" (2018)" Анатолия Бальчева и короткометражка "Тоша-мамонтоша" (2023), ставшая режиссерским дебютом для актрисы Оксаны Сташенко. Кроме того, впервые в Лондоне зрители смогли посмотреть документальный фильм "Цыганский миллиардер" (Gipsy Billionaire, 2023), посвященный британскому бизнесмену Альфи Бесту и ранее показанный на Каннском кинофестивале.

Балагова-Кандур выразила удовлетворение проведением фестиваля при поддержке посольства РФ в Лондоне, несмотря на трудности при его организации. "Это был самый трудный год. Там [на Украине] спецоперация. Тут [в Великобритании] тоже проводят спецоперацию, чтобы мы вообще не поднимали голову. Война на Ближнем Востоке. Экономическим спонсорам и партнерам это очень невыгодно, но есть люди, которые в нас верят, потому что они видели, что мы делали раньше. Самое главное - это делать премьеры в Лондоне, которые местные жители больше нигде не увидят, - подчеркнула она. - Залы полны людей. Это значит, что обычные британцы и наши соотечественники нуждаются в этом". 

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