Мариинский театр представит балет "Сильфида" в Ярославле

Показы пройдут 15 и 16 декабря

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр 15 и 16 декабря представит в Ярославле балет "Сильфида" на сцене Концертно-зрелищного центра "Миллениум". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"В регионе ведется огромная работа по обеспечению доступа населения к лучшим образцам мировой культуры. Особенно приятно, что единомышленником в этом вопросе для нас стал Валерий Гергиев. Ежегодно в Ярославле выступает симфонический оркестр Мариинского театра под его руководством. И вот впервые нашей публике будет представлен балет Мариинского театра", - приводятся слова губернатора региона Михаила Евраева.

Как отметили в пресс-службе, на оба спектакля будут приглашены семьи погибших военнослужащих, многодетные и приемные семьи, отмеченные федеральными и областными наградами. Также попасть на балет смогут участники и победители областных семейных конкурсов.

"Сильфида" была создана в 1832 году хореографом Филиппо Тальони для его дочери Марии на музыку Жана Шнейцхоффера. Датский хореограф Август Бурнонвиль поставил свою "Сильфиду", варьировавшую тот же сюжет, повторявшую отдельные сцены, но сочиненную на партитуру Германа Левенскьольда. Именно спектакль Бурнонвиля лег в основу постановки "Сильфиды" в Мариинском театре.