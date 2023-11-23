МХАТ им. Горького откроется после ремонта премьерой "Три сестры"

Режиссером постановки выступит Сергей Десницкий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МХАТ им. Горького откроется премьерным спектаклем "Три сестры", режиссером восстановления спектакля Владимира Немировича Данченко 1940 года выступил Сергей Десницкий, сообщили в пресс-службе театра.

"Чехова не надо приближать к сегодняшнему дню. <…> Делать из Чехова современного драматурга - лишнее. Он все равно современен. Придумывай, что хочешь, какие угодно ходы, приспособления - это бессмысленно. Главное - проникнуть в суть того, что он написал. А он писал жизнь. Он писал правду. И это всегда современно, всегда ново. Главное, чтобы то, что происходит на сцене, было по-настоящему живо", - сказал ТАСС перед премьерой Сергей Десницкий.

Режиссер отметил, что первый раз вышел на сцену Художественного театра в роли Тузенбаха в этой постановке в 1968 году и в его творческой жизни это уже четвертое возобновление спектакля. "Я уже как-то сроднился с этой пьесой. Я ее очень хорошо знаю. Но, конечно же, копию того, что делал Немирович-Данченко, я не смогу поставить никогда. Во-первых, я не Немирович-Данченко, второе - жизнь поменялась, мы живем совершенно в другом мире. И совершенно другие проблемы сейчас волнуют людей. Моя задача была очень простая - сделать так, чтобы спектакль был живым, чтобы он трогал зрителей, чтобы им было интересно, чтобы они что-то для себя поняли и решили", - добавил собеседник агентства.

В театре уверены, что классическая постановка Немировича-Данченко благодаря Десницкому станет близка и понятна современному зрителю. Для новой редакции костюмы были воссозданы по оригинальным эскизам, а художник Вячеслав Окунев вписал классическую сценографию в масштаб сцены.

Спектакль начинается с цитаты Немировича-Данченко: "Любую пьесу Чехова каждый раз надо ставить заново. Надо подойти к ней с нашими сегодняшними глазами и чувствами. А не глазами хорошего музея". В постановке заняты Тимур Дружков, Агния Кузнецова, Вера Десницкая, Наталия Медведева, Валентина Стойилкович, Максим Дахненко, Георгий Иобадзе.

Вера Десницкая, которая предстает в образе Ольги, рассказала ТАСС, что ей близка эта героиня своей искренностью и заботой о других. "Это такая роль, которая казалась всегда понятной: учительница, одинокая, у которой в результате не складывается судьба, живущая на казенной квартире с няней. Мне показалось, что мы нашли что-то новое, живое в этом персонаже. Я не хочу раскрывать все секреты. Но ей тоже свойственна и любовь, и разочарование. То есть это не просто учительница, не просто старшая сестра", - отметила актриса.

О ремонте

Генеральный директор театра Владимир Кехман рассказал журналистам, что весной театр закроется для заключительного этапа ремонта. В театре уже установили новое звуковое и световое оборудование. "У нас невероятного качества новый звук, новый свет, новое видео, новые кресла первого яруса", - сказал гендиректор. Отвечая на вопрос, какие обновления в театре не видны зрителю, Кехман сообщил, что, в частности, отремонтировали гримерки и полностью поменяли планшет сцены. "Нам сделали его наши алтайские деревянщики. Я считаю, что это просто произведение искусства", - добавил он.

По словам Кехмана, театр продолжает гастроли по всей стране, которые были начаты во время ремонта и приурочены к 125-летию театра.