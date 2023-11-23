В Петербурге откроется выставка "Суд Париса. Рождение богини"

Художественный проект станет одним из событий проходящего в городе фестиваля "Дягилев. P.S."

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Выставка "Суд Париса. Рождение богини" откроется в Полярном флигеле Шереметевского дворца. Этот художественный проект станет одним из ярких событий проходящего в городе Фестиваля "Дягилев. P.S.", сообщили в пресс-службе Музея театрального и музыкального искусства.

"Название выставке дала картина на сюжет древнегреческого мифа "Суд Париса" немецкого художника XVIII века Антона Рафаэля Менгса из коллекции Эрмитажа. Три олимпийские богини - Афродита, Афина и Гера, представшие перед судом Париса, олицетворяют различные аспекты вечной женственности: любовь, мудрость, заботу. Героини выставки - балерины, певицы, актрисы разных эпох - отражают женские архетипы, персонифицируемые богинями", - рассказали в пресс-службе.

Выставка показывает, как художники вдохновлялись образами своих избранниц, возвышая их над обыденностью. Так, Орест Кипренский уподобил Екатерину Семенову музе трагедии, а Николай Ярошенко изобразил Полину Стрепетову как "музу гнева и печали". Любимые модели Альфреда Эберлинга - балерины Анна Павлова и Тамара Карсавина, русские Терпсихоры Серебряного века. Ярослав Николаев писал портреты жены, актрисы Марии Петровой, запечатлев облик "голоса блокады". Встреча с актрисой МХТ Фаиной Шевченко помогла Борису Кустодиеву найти зримое воплощение своему идеалу женственности. Юрий Анненков превратил портрет своей жены Елены, последовательницы Дункан, в эмблему эпохи авангарда. Эти и другие портреты будут представлены на выставке. Некоторые произведения экспонируются впервые.

Всего на выставке представлены 40 героинь. Авторы экспозиции не ставят недостижимую цель - показать всех богинь всех времен, выставка призвана лишь продемонстрировать их многообразие.

Партнерами проекта выступили Русский музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская национальная библиотека, Бахрушинский музей, Музей Академии художеств, Академия Русского балета имени Агриппины Вагановой, Российский национальный музей музыки и другие собрания, а также коллекционеры.

Экспозиция будет работать до 21 апреля 2024 года.