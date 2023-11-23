23 ноября, 10:21

Большой театр открывает предварительную продажу билетов на "Щелкунчик" 26 ноября

Стоимость билетов будет варьироваться от 3 тыс. до 20 тыс. рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) открывает 26 ноября дополнительную предварительную продажу билетов на представления балета "Щелкунчик" в декабре 2023 и январе 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

"26 ноября открывается дополнительная предварительная продажа билетов на представления балета "Щелкунчик" (декабрь 2023 и январь 2024 года)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость билетов будет варьироваться от 3 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, специальная программа предварительной продажи билетов на представления балета "Щелкунчик" вводится в связи с повышенным спросом на спектакль и действует на основании общих правил продажи билетов с соблюдением особых условий.

"После ноля часов в день предварительной продажи, пришедшим в очередь в кассу гражданам сотрудниками службы охраны выдаются браслеты с номером очереди в соответствии с регламентом работы сотрудников службы охраны. Браслеты выдаются до времени открытия театральных касс, но не более 250 штук в день. <...> Билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра", - говорится в публикации.

В преддверии Нового года на Исторической сцене Большого театра традиционно идет "Щелкунчик", желающих увидеть балет так много, что артисты дают по два спектакля в день, а на билеты отмечается ажиотажный спрос. Некоторые СМИ сообщали о давке в очереди за билетами. Большой театр не может повлиять на ситуацию с очередями из желающих купить билеты на балет "Щелкунчик", это дело правоохранительных органов, заявил ранее гендиректор театра Владимир Урин, слова которого привели в пресс-службе театра. 

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