23 ноября, 10:37

Мариинский театр выпустил абонемент ко дню рождения Родиона Щедрина

Программа празднования откроется 1 декабря концертным исполнением хоровой оперы "Боярыня Морозова", а 3 декабря прозвучит опера "Не только любовь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр отметит день рождения народного артиста СССР Родиона Щедрина выпуском праздничного абонемента из его опер и балетов. Об этом сообщила пресс-служба театра, напомнив, что 16 декабря Щедрину исполнится 91 год.

"В честь этой даты в декабре на сценах театра будет представлен целый калейдоскоп сочинений Родиона Щедрина. Их объединил праздничный абонемент. Многих названий давно не было в афише, а потому предстоящие события станут ценным подарком для поклонников творчества композитора", - рассказали в пресс-службе.

Программа празднования откроется 1 декабря концертным исполнением хоровой оперы "Боярыня Морозова", а 3 декабря прозвучит опера "Не только любовь". В абонемент вошла опера "Левша", написанная Щедриным специально к открытию новой сцены Мариинки в 2013 году. Еще одно оперное воплощение творческого наследия Николая Лескова - "Очарованный странник" будет исполнен в день рождения композитора.

В абонемент вошли также феерия "Рождественская сказка", посвященная Валерию Гергиеву и Мариинскому театру, опера "Мертвые души" и балет "Анна Каренина".

Щедрин уже много лет тесно сотрудничает с Мариинским театром - обладателем самой обширной коллекции его сочинений для музыкальной сцены. Маэстро Гергиев нередко исполняет в своих концертах и симфонические произведения Щедрина. 

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