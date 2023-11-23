Директор цирка на Цветном бульваре призвал РФ и КНР к обмену опытом в цирковом искусстве

Максим Никулин отметил, что в мире есть только два национальных цирка - китайский и русский

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин призвал Россию перенимать опыт Китая в сфере циркового искусства и делиться своим с китайскими партнерами.

"В мире есть только два национальных цирка - китайский и русский. У нас в России цирк к искусству не относится, он относится к формату развлечений. Необходимо перенимать китайский опыт и делиться своим", - отметил Никулин на круглом столе "Предпринимательство в сфере театрального и циркового искусства. БРИКС, ШОС, ЕАЭС".

В свою очередь исполнительный директор Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юлия Капранова подчеркнула, что Россия и Китай постепенно расширяют рамки сотрудничества в сферах театрального и циркового искусства. "Что касается последнего направления - обе страны славятся своими цирковыми школами: КНР сильна акробатами, а мы - дрессурой животных. Только за последние несколько месяцев мы видим десятки новостей о возобновлении культурных обменов", - сказала она.

"Театры и цирк - это одна из основ культуры, и наша задача - показать миру, что могут сделать две крупнейшие державы, объединив усилия. Во всем мире начинают понимать, что через театр и цирк можно помочь детям смотреть внутрь себя, познать свои способности", - подчеркнул руководитель Театра кошек Юрий Куклачев.

В рамках круглого стола участники встречи также обсудили текущую ситуацию в сфере театрального и циркового искусства в контексте стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС, рассмотрели перспективы сотрудничества и обозначили потенциальные направления развития, способствующие укреплению взаимовыгодных партнерских отношений. Организаторами встречи выступили аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, участники программы СНГ + Китай и международный департамент Общественной палаты ЕАЭС.