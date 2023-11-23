Денис Симачев призвал российских модельеров концентрироваться на внутреннем рынке

Создатель и владелец Denis Simachёv отметил, что на рынках дружественных стран есть свои сложности

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Российские модельеры и дизайнеры должны сконцентрироваться на внутреннем рынке, считает создатель и владелец Denis Simachёv Денис Симачев.

"Конечно, рынки соседних, дружественных стран интересны, но там есть свои сложности. С этими странами вроде бы у нас нет преград, но потом, когда начинаешь с ними работать, появляются внутренние вопросы, связанные с налогами, переводом денег, с местным менталитетом. <...> Лучше концентрироваться на внутреннем, региональном рынке, где есть спрос на одежду наших дизайнеров", - сказал Симачев ТАСС в кулуарах форума "Российская креативная неделя - Сибирь".

По его словам, российские дизайнеры "достаточно сильные, самодостаточные в креативе, нестандартных решениях в первую очередь. "Поэтому надо не опираться на западные бренды, а создавать свои", - добавил собеседник агентства.

Модельерам в Сибири дизайнер посоветовал развивать бренды теплой одежды. "У Сибири здесь большие перспективы", - уверен он.

Форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске в третий раз. Впервые такое мероприятие состоялось в ноябре 2021 года. Одной их основных тем форума стала создание локальных брендов. Мероприятия форума проходят с 23 по 25 ноября в красноярском кластере "Квадрат".