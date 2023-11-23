Михалков заявил, что не готов работать с уехавшими из РФ артистами

режиссер ранее говорил, что не видит перспективы возвращения уехавших из России после начала спецоперации деятелей культуры

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков не хочет работать с уехавшими из России артистами, заявил он журналистам.

"Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает", - сказал Михалков, отвечая на вопрос об артистах-релокантах.

Ранее режиссер заявлял, что не видит перспективы возвращения уехавших из России после начала специальной военной операции деятелей культуры. Они, по его мнению, покинули страну в том числе из-за страха потерять доступ к тому, что накопили за пределами РФ.