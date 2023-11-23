23 ноября, 12:12

Михалков заявил, что не готов работать с уехавшими из РФ артистами

режиссер ранее говорил, что не видит перспективы возвращения уехавших из России после начала спецоперации деятелей культуры

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков не хочет работать с уехавшими из России артистами, заявил он журналистам.

"Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает", - сказал Михалков, отвечая на вопрос об артистах-релокантах.

Ранее режиссер заявлял, что не видит перспективы возвращения уехавших из России после начала специальной военной операции деятелей культуры. Они, по его мнению, покинули страну в том числе из-за страха потерять доступ к тому, что накопили за пределами РФ. 

Теги:
РоссияМихалков, Никита Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация