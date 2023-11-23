23 ноября, 12:39
Военная операция на Украине

Певец Шарлот в разговоре с пранкерами согласился уехать на Украину в чемодане

Эдуард Шарлот . Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ ТАСС
Эдуард Шарлот
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ ТАСС

Артист рассказал, что хочет "влиться в украинскую культуру"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Певец Эдуард Шарлот в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) выразил согласие на переезд на Украину, причем пересечь границу он должен бы был в большом чемодане. Видео пранка с певцом размещено в Telegram-канале Вована и Лексуса.

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Пранкеры сначала разговаривали с Шарлотом от имени некоего Глеба Шендермана, якобы отвечающего за культурную сферу Украины. В разговоре с ним певец сказал, что хочет "влиться в украинскую культуру", однако признал, что "не читал украинскую поэзию" и "даже русскую не особо читал".

Затем разговор с певцом велся актером, загримированным для сходства с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мнимый "Зеленский" предложил Шарлоту перебраться на Украину в "чемодане посла", при том что последний посол Украины в РФ был отозван в Киев в марте 2014 года, а затем отношения продолжались на уровне временных поверенных до февраля 2022 года. "Это большой такой кейс, это большой дипломат. Имеется в виду его багаж, какой его сопровождает по дипломатическим делам. Он не досматривается, поэтому это будет наилучший способ вас вывезти", - пояснил "Зеленский". "Я готов на это", - отметил Шарлот.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга 22 ноября назначил певцу Эдуарду Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину он признал. Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 25-летнего пассажира. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ и мелком хулиганстве.

В Telegram-каналах было опубликовано видео задержания певца. О нем также сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она напомнила, что организация обращалась в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям исполнителя, которые дискредитируют ВС РФ, оскорбляют чувства верующих. Также Мизулина опубликовала кадры, на которых певец сжигает паспорт гражданина России. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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