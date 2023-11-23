На выставку в честь 220-летия со дня рождения Тютчева прибыли потомки поэта

В экспозицию вошли портреты, произведения, цитаты, комментарии литературных друзей и коллег поэта

БРЯНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Потомки Федора Тютчева прибыли на выставку в честь 220-летия со дня рождения поэта, которая открылась в четверг в музее-заповеднике "Овстуг" под Брянском. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе музея.

"Приехали потомки поэта. Представители семьи Пигаревых - Екатерина Ивановна (пра-пра-пра-правнучка) с супругом Александром и с племянницей Анастасией", - сообщили в музее.

Уточняется, что экспозиция "Ф. И. Тютчев. Литературное окружение" открылась миниатюрой семейного вечера Тютчевых. На выставке представлены портреты, произведения, цитаты, комментарии литературных друзей и коллег поэта - Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Некрасова, Ивана Аксакова и других.

23 ноября попасть в музей можно только по пригласительным. Повторение праздничной программы планируется 25 ноября для всех желающих.

Государственный мемориальный историко-литературный музей-заповедник Ф. И. Тютчева "Овстуг" расположен в Жуковском районе в 40 км от Брянска. В усадьбе в 1803 году родился Федор Тютчев - будущий русский поэт, дипломат, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, он посещал имение в разные периоды жизни.

Комплекс открыли в 1957 году в здании сельской школы. В 1985 году воссоздали усадебный дом, где через год начал работать музей Тютчева.