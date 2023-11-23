23 ноября, 14:14

Эрмитаж покажет на Дворцовой площади световое шоу о Петре I

Под световое представление будут задействованы фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж проведет 9-10 декабря на Дворцовой площади световое мультимедийное шоу, посвященное Петру Великому и Санкт-Петербургу. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Будет 3D-мэппинг - замечательная история, посвященная Петру I и Петербургу, с замечательным подбором стихов, и картинки, как всегда, замечательные", - сказал Пиотровский. Он добавил, что шоу будет общедоступным, оно будет подарком горожанам и гостям Петербурга ко Дню рождения музея, который отмечается в день Святой Екатерины 7 декабря.

Пиотровский сообщил, что программа Дней Эрмитажа начинается 2 декабря и продлится до 12 декабря. Она включает выставки, концерты, лекции и другие мероприятия.

Как сообщается на сайте Эрмитажа, 3D-мэппинг-шоу пройдет на Дворцовой площади 9 и 10 декабря. В нем использованы передовые визуальные технологии: мэппинг (проецирование), моушен-дизайн, VR-видео. Под световое представление будут задействованы фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. Двухчастное действо составлено из полноценного мультимедийного шоу, посвященного 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга, и финала Всероссийского конкурса современного медиаискусства "Страна света". Мультимедийное шоу включает постановочные сцены, современные аранжировки классических музыкальных произведений, литературную канву, озвученную голосами известных петербургских актеров. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил Борисович
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